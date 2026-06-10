Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मोदी के झालमुड़ी ग्रुप में पास दिखे चिराग पासवान, दूर से भूंजा फांकते नजर आए उपेंद्र कुशवाहा

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए नेताओं की बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में खड़े दिखे। वहीं, रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा पीछे की तरफ थोड़ा दूर खड़े होकर झालमुड़ी खाते नजर आए। 

मोदी के झालमुड़ी ग्रुप में पास दिखे चिराग पासवान, दूर से भूंजा फांकते नजर आए उपेंद्र कुशवाहा

केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर नई दिल्ली में बुधवार को एनडीए नेताओं की बैठक हुई। इसमें ब्रेक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए नेताओं के साथ झालमुड़ी का स्वाद भी लिया। पीएम के साथ बिहार-यूपी के एनडीए नेता भी नजर आए। केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान इस दौरान मोदी के करीब खड़े दिखे। वहीं, राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्र्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा थोड़ीदूर से भूंजा यानी झालमुड़ी खाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी शेयर किया है।

इस वीडियो में नरेंद्र मोदी अपने साथ खड़े एनडीए नेताओं को झालमुड़ी दे रहे हैं। इस दौरान चिराग पासवान उनके बगल में खड़े हैं। वहीं, उपेंद्र कुशवाहा पीछे की तरफ खड़े होकर भूंजा फांकते हुए दिख रहे हैं।

पीएम मोदी के 'झालमुड़ी ग्रुप' में बिहार एनडीए के एक और घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के सुप्रीमो जीतनराम मांझी भी दिखे। इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी के मंत्री एवं निषाद पार्टी के संजय निषाद और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर समेत अन्य नेताओं को भी प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खिलाई।

कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भाजपा नहीं बनाया एमएलसी

हाल ही में बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एनडीए का एमएलसी कैंडिडेट नहीं बनाए जाने से सियासी पारा गर्माया हुआ है। दीपक बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। वह अभी किसी भी सदन (विधानसभा या विधान परिषद) के सदस्य नहीं हैं। मंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें:लव-कुश राजनीति में सरनेम बदलकर कुशवाहा बने थे उपेंद्र, सम्राट चमके तो गिरा भाव

पूर्व में कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा अपने समर्थन से दीपक प्रकाश को एमएलसी कैंडिडेट बनाएगी। उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए भाजपा नेताओं से लगातार संपर्क में भी थे। मगर एनडीए के घोषित 9 उम्मीदवारों की सूची में दीपक प्रकाश का नाम नहीं आया। सभी उम्मीदवारों ने 8 जून को नामांकन भी कर दिया। दरअसल, कुशवाहा की पार्टी रालोमो के बिहार विधानसभा में 4 विधायक ही हैं। एक एमएलसी सीट पर जीत के लिए 25 विधायकों का वोट चाहिए। इसलिए रालोमो अपने दम पर एमएलसी नहीं बना सकती है। दीपक को विधान परिषद भेजने के लिए रालोमो को भाजपा समेत अन्य सहयोगी दलों के समर्थन की जरूरत थी।

ये भी पढ़ें:स्नेहलता, साक्षी, माधव या आलोक? दीपक प्रकाश हटे तो RLM से कुशवाहा का मंत्री कौन

एमएलसी कैंडिडेट नहीं बनाए जाने पर दीपक प्रकाश का मंत्री पद संकट में है। उन्होंने 8 मई को शपथ ली थी। नियमों के अनुसार, अगर कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो शपथ लेने की तारीख से 6 महीने के भीतर उसे सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। दो दिन पहले पत्रकारों ने जब कुशवाहा से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि दीपक को मंत्री बने एक महीना ही हुई है, इसलिए वह इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं, उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हुई है।

ये भी पढ़ें:दीपक प्रकाश इस्तीफा नहीं देंगे; उपेंद्र कुशवाहा ने पूछा- क्यों नहीं रहेगा मंत्री

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Narendra Modi Upendra Kushwaha Chirag Paswan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।