मोदी ने मंच पर पहुंचते ही निशांत को गले लगाया, भाषण के बाद नीतीश के बेटे ने पीएम के पैर छुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाली सभा के मंच पर पहुंचते ही नीतीश कुमार के बेटे मंत्री निशांत को गले लगाया। भाषण खत्म करने के बाद पीएम ने निशांत से बात भी की। इसके बाद निशांत ने मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर पीएम ने भी उनके गाल पर हाथ रख स्नेह जताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैशाली जिले में आयोजित सभा में मंच पर पहुंचते ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को गले लगाया। पीएम जब अपना भाषण खत्म करके मंच पर मौजूद नेताओं से बात करने लगे, तो स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तब मोदी ने निशांत के गाल पर हाथ रखा और स्नेह से उन्हें आशीर्वाद भी दिया। पीएम मोदी और निशांत की आत्मीयता भरी मुलाकात की ये तस्वीरें सियासी गलियारे में चर्चा बटोर रही हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे। उन्होंने राज्य में एनडीए की मौजूदा सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर के बीच नवनिर्मित सिक्सलेन पुल का उद्घाटन भी किया, जिसका नाम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया है।
मंच पर पहुंचते ही मोदी ने निशांत को गले लगाया
नीतीश सेतु के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री वैशाली जिले के जाफरपट्टी में आयोजित जनसभा में पहुंचे। पीएम जीप में सवार होकर मंच तक आए। मोदी ने मंच पर आते ही वहां मौजूद नेताओं से मिले। पीएम ने इस दौरान नीतीश के बेटे निशांत को गले लगाया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत मंच पर आगे की लाइन में डिप्टी सीएम विजय चौधरी और कृषि मंत्री विजय सिन्हा के बीच बैठे नजर आए।
मोदी ने बात की, निशांत ने पैर छुए, पीएम ने स्नेह दिखाया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब सवा घंटा सभास्थल पर रहे। इस दौरान उन्होंने 34 हजार करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद सभा को संबोधित किया। भाषण खत्म होने के बाद रवाना होने से उन्होंने मंच पर मौजूद एनडीए के नेताओं से मिले। पीएम ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत से बात की। इस दौरान निशांत ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर पीएम ने भी निशांत के गाल पर हाथ रखकर स्नेह दिखाया।
पीएम मोदी ने नीतीश के कार्यकाल की तारीफ की
पीएम ने अपने भाषण में पूर्व सीएम नीतीश कुमार की उपलब्धियां भी गिनाईं। मोदी ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में सुशासन से बिहार को नया आत्मविश्वास मिला। नीतीश ने कई सालों तक मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की सेवा की, अब उनके आशीर्वाद से सम्राट चौधरी और उनकी पूरी टीम इस मिशन को आगे बढ़ा रही है। गंगा नदी पर सिक्स लेन पुल को जनता को समर्पित किया है, इस पुल का नाम नीतीश कुमार के सम्मान में नीतीश सेतु रखा गया है।
बता दें कि लगभग दो दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने अप्रैल 2026 में पद छोड़कर केंद्रीय राजनीति का रुख कर लिया था। नीतीश के सीएम पद छोड़ते ही उनके बेटे निशांत कुमार ने राजनीति में कदम रखा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी नई एनडीए सरकार में निशांत स्वास्थ्य मंत्री का काम देख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में उनके भविष्य में डिप्टी सीएम बनने की अटकलें भी चल रही हैं। जेडीयू के तमाम नेता नीतीश के बाद निशांत को ही पार्टी का चेहरा बताते रहे हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।