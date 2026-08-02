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नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के लिए खोल दिया खजाना, 10,845 करोड़ रुपये भेजे

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार समेत कुछ अन्य राज्यों को बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस कड़ी में बिहार को 10,845 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह राशि विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए दी गई है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। (फाइल फोटो)

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बिहार समेत कुछ अन्य राज्यों को नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी और अहम वित्तीय मदद प्रदान की है। केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास कार्यों और पूंजीगत खर्च को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत केंद्र ने शनिवार को राज्यों को करों में उनकी हिस्सेदारी के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपये की अग्रिम किस्त जारी कर दी है। यह राशि आगामी 10 अगस्त को जारी होने वाली नियमित मासिक कर हस्तांतरण से अलग है। कर वितरण में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपये मिले हैं।

इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़, मध्य प्रदेश को 8010 करोड़, पश्चिम बंगाल को 7866 करोड़, महाराष्ट्र को 7022 करोड़ और राजस्थान को 6460 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस अग्रिम भुगतान का उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है, जिससे कि राज्य सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और अन्य विकास परियोजनाओं पर तेजी से खर्च कर सकें।

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केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों की गति को बढ़ावा देने के लिए 1,09,019 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 1 अगस्त को यह राशि जारी करना राज्यों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने और उन्हें विकास परियोजनाओं तथा पूंजीगत निवेश में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने अक्तूबर, 2025 में राज्यों को 1,01,603 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी थी। विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिए ही यह राशि भी दी गई थी।

वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम₹209 घटे

बिहार में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 209 रुपये की कमी आई है। अब यह सिलेंडर 3032.50 रुपये में मिलेगा। पहले इसकी कीमत 3241.50 रुपये था। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय मानक दरों के रुख को देखते हुए किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से मिली सूचना के अनुसार घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी कीमत 1040 रुपये बनी हुई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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