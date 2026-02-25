Hindustan Hindi News
मोदी सरकार का बिहार को तोहफा, डीडीयू से पटना और किऊल से झाझा के बीच नई रेल लाइन

Feb 25, 2026 06:18 am IST
इसमें डीडीयू-दानापुर, दानापुर-फतुहा, फतुहा-बख्तियारपुर, बख्तियारपुर-पुनारख, पुनारख-किऊल और किऊल-झाझा जैसे छोटे-छोटे रेलखंड हैं। इनके निर्माण से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। माल ढुलाई सस्ता होगा।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पटना तक तीसरी एवं चौथी लाइन के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। नई रेलवे लाइन से बिहार के लोगों को काफी फायदा होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को पुनारख (बाढ़ के पास) से किऊल के बीच 50 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण को भी मंजूरी दी। इसके निर्माण पर 2268 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। इस परियोजना को तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य है।

डीडीयू से झाझा तक 400 किलोमीटर में 17 हजार करोड़ रुपये से तीसरी और चौथी लाइन बननी है। इसके लिए चरणवार स्वीकृति दी जा रही है। पुनारख से किऊल के बीच तीसरी-चौथी रेल लाइन का फैसला उसी का हिस्सा है। दोनों की कुल लंबाई 115 किलोमीटर होगी।

किऊल नदी के साथ ही 14 जगहों पर बड़े पुल का निर्माण होगा। इसके अलावा 18 पुल और 62 छोटे पुलिया के साथ चार लेवल क्रॉसिंग भी बनेगी। इसके बनने पर माल ढुलाई में सालाना 350 करोड़ की बचत होगी। डीडीयू से किऊल तक तीसरी और चौथी और किऊल से झाझा के बीच सिर्फ तीसरी लाइन का निर्माण होना है। पूरे निर्माण कार्य को कई चरणों में बांटा गया है।

इसमें डीडीयू-दानापुर, दानापुर-फतुहा, फतुहा-बख्तियारपुर, बख्तियारपुर-पुनारख, पुनारख-किऊल और किऊल-झाझा जैसे छोटे-छोटे रेलखंड हैं। इनके निर्माण से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी। माल ढुलाई सस्ता होगा। कैबिनेट ने गोंदिया-जबलपुर खंड का दोहरीकरण, गम्हरिया-चांडिल खंड के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की भी मंजूरी दी।

इस तरह होगा निर्माण

. पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पटना तक तीसरी एवं चौथी लाइन का निर्माण होगा।

. राजेंद्रनगर से फतुहा के बीच तीसरी लाइन का निर्माण किया जाएगा।

. नेऊरा-जटडुमरी-दनियावां के रास्ते फतुहा तक चौथी लाइन बिछेगी।

. फतुहा से किऊल के बीच तीसरी एवं चौथी लाइन का निर्माण होगा।

. किऊल से झाझा के बीच तीसरी लाइन का निर्माण किया जाएगा।

54 किलोमीटर में शुरू होना है पहले चरण में काम

रेलवे बोर्ड द्वारा पहले चरण में फतुहा से बख्तियारपुर के बीच 24 किलोमीटर औऱ बख्तियारपुर से पुनारख के बीच 30 किलोमीटर में तीसरी और चौथी रेल लाइन की मंजूरी पहले दी जा चुकी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
