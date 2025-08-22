नीतीश कुमार हैं तभी पारदर्शी भर्ती हुई; तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी के दावों पर नरेंद्र मोदी की चोट

बिहार में सरकारी नौकरियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार से क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के दावों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गयाजी में चोट कर दी। पीएम ने कहा कि बिहार में नीतीश हैं तभी शिक्षकों की पारदर्शिता से बहाली हुई।

बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे सरकारी विभागों में सरकारी नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्रेडिट वॉर छेड़ रखे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव के दावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाजी की जनसभा से चोट कर दी है। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि वो हैं इसलिए बिहार में शिक्षकों की भर्ती पूरी पारदर्शिता से हो पाई। पीएम मोदी का यह बयान एक तरफ सरकारी बहाली का श्रेय नीतीश को देता है तो दूसरी तरफ ‘पूरी पारदर्शिता’ के जरिए नीतीश के नहीं रहने पर बहाली में गड़बड़ी के खतरों की चेतावनी भी देता है।