नीतीश के शपथ ग्रहण में मोदी-शाह समेत बड़े नेताओं का जुटान, BJP बोली- 3 लाख लोग आएंगे

नीतीश के शपथ ग्रहण में मोदी-शाह समेत बड़े नेताओं का जुटान, BJP बोली- 3 लाख लोग आएंगे

संक्षेप: Bihar CM Oath Ceremony: पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को आयोजित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई बड़े नेता और 2 से 3 लाख लोग जुटेंगे।

Tue, 18 Nov 2025 11:23 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार चुनाव एनडीए की प्रचंड जीत के बाद 20 नवंबर को नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए के नेताओं इस कार्यक्रम को भव्य तरीक से आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसकी जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के शीर्ष नेता जुटेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि समारोह में लगभग 2 से 3 लाख लोग आएंगे।

जायसवाल ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कल (बुधवार को) भाजपा विधायक दल की बैठक है। उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। फिर 20 तारीख को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और समाज के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है।

उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने अपार समर्थन एनडीए को दिया है, इसलिए इस कार्यक्रम में सभी मतदाताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। करीब दो से तीन लाख लोग शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। जायसवाल ने कहा कि इस बार हम विकसित बिहार का सपना पूरा करने की शपथ लेंगे।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तेजस्वी यादव को आरजेडी के विधायक दल का नेता चुने जाने पर कहा कि अगर वह नेता प्रतिपक्ष बते हैं तो उन्हें अनुशासित तरीके से इसकी भूमिका निभानी चाहिए। एनडीए सरकार के विकसित बिहार के सपने में विपक्ष को अच्छे कामों में साथ देना चाहिए। विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं है।

