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बिहार में सवा करोड़ की नशीली दवाओं का जखीरा जब्त, स्नेक वेनम की बरामदगी ने उड़ाए पुलिस के होश!

Apr 21, 2026 08:52 am ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना पुलिस ने चित्रगुप्तनगर और मुसल्लहपुर में छापेमारी कर सवा करोड़ रुपये की नशीली दवाएं बरामद की हैं। कार्रवाई में 67 हजार नशीले इंजेक्शन, 5760 कफ सिरप और 35 पीस एंटी स्नेक वेनम जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सप्लायर अर्णव और छोटू…

बिहार में सवा करोड़ की नशीली दवाओं का जखीरा जब्त, स्नेक वेनम की बरामदगी ने उड़ाए पुलिस के होश!

Bihar News: राजधानी पटना में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए करोड़ों रुपये के नशीले पदार्थों की खेप बरामद की है। चित्रगुप्तनगर और मुसल्लहपुर थाना क्षेत्र में हुई इस बड़ी छापेमारी में पुलिस ने सवा करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नशीली दवाएं जब्त की हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने बड़े सप्लायर समेत गिरोह के मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार कर ड्रग नेटवर्क की कमर तोड़ दी है।

गोदामों में छिपा था सामान

सिटी एसपी (पूर्वी) परिचय कुमार ने बताया कि बहादुरपुर आरओबी के पास से सबसे पहले अर्णव कुमार को हिरासत में लिया गया। उसकी निशानदेही पर जब चित्रगुप्तनगर और मुसल्लहपुर हाट के पास स्थित गोदामों में छापेमारी की गई, तो वहां का नजारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई। इन गुप्त ठिकानों से पुलिस ने कुल 67 हजार 50 नशीले इंजेक्शन और 5 हजार 760 बोतल प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किए हैं। ये दवाएं चोरी-छिपे शहर के अलग-अलग हिस्सों में सप्लाई की जानी थी।

सांप काटने की दवा भी बरामद

इस छापेमारी की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस ने गोदाम से 35 पीस एंटी स्नेक वेनम (सांप काटने पर दी जाने वाली दवा) भी बरामद की है। यह दवा सरकारी अस्पतालों में सप्लाई के लिए होती है, जिसे इन तस्करों ने अवैध तरीके से स्टॉक कर रखा था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि जीवन रक्षक सरकारी दवाइयां इन अपराधियों के पास कैसे पहुँचीं।

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पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस पूरे काले कारोबार का जाल कंकड़बाग का मंटू कुमार फैला रहा था, जो पिछले सप्ताह ही पुलिस के हत्थे चढ़ा था। गिरफ्तार अभियुक्त छोटू कुमार ने बताया कि मंटू कुमार ही अलग-अलग इलाकों में नशीली दवाओं का अवैध भंडारण करता था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से एक कार, दो बाइक, एक स्कूटी और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।

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Jayendra Pandey

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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