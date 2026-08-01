बिहार में 32.71 लाख की नशीली और प्रतिबंधित दवा खपाने का प्लान नाकाम, 1 तस्कर गिफ्तार

छापेमारी में 20 कार्टन में 240 बोतलें, तीन कार्टन स्पास्मो-प्रॉक्सीवॉन टेबलेट और 24 कार्टन रेक्सोजेसिक इंजेक्शन बरामद किए गए। जिसकी कुल कीमत 32 लाख 71,560 रुपए आंकी गई है।

बिहार में नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई है। कार्रवाई में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गयै है। औषधि एवं उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार देर रात पटना सिटी के मेहंदीगंज की बैंक कॉलोनी, शिवपुर स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर प्रतिबंधित दवाएं बरामद की हैं। दवाओं की कीमत करीब 32 लाख 71,560 रुपए बताई जा रही है। टीम ने मौके पर ही गोदाम संचालक रजनीश कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।

औषधि एवं उत्पाद विभाग की टीम ने ईआईबी मुख्यालय, पटना से प्रतिबंधित दवाओं के भंडारण की सूचना मिली। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया। डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र प्रसाद, औषधि निरीक्षक अजय कुमार, उत्पाद व मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि टीम ने संयुक्त रूप से गुरुवार रात कार्रवाई करते हुए उक्त गोदाम में छापेमारी की। जहां से भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाएं बरामद की गई।

रेक्सोजेसिक इंजेक्शन बरामद बताया गया है कि छापेमारी में 20 कार्टन में 240 बोतलें, तीन कार्टन स्पास्मो-प्रॉक्सीवॉन टेबलेट और 24 कार्टन रेक्सोजेसिक इंजेक्शन बरामद किए गए। जिसकी कुल कीमत 32 लाख 71,560 रुपए आंकी गई है। पदाधिकारियों ने बताया कि मौके पर ही रजनीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद पता चला कि उक्त गोदाम उसी का है और वह मेहंदीगंज इलाके का ही रहने वाला है।

तस्कर के पूछताछ में कई खुलासे ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि बरामद प्रतिबंधित दवाओं का भंडारण, लाइसेंस और उपयोग से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। फिलहाल जांच टीम आरोपित रजनीश से पूछताछ कर बरामद प्रतिबंधित दवाओं के स्रोत, सप्लाई चेन और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पता लगा रही है।