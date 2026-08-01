बिहार में 32.71 लाख की नशीली और प्रतिबंधित दवा खपाने का प्लान नाकाम, 1 तस्कर गिफ्तार
छापेमारी में 20 कार्टन में 240 बोतलें, तीन कार्टन स्पास्मो-प्रॉक्सीवॉन टेबलेट और 24 कार्टन रेक्सोजेसिक इंजेक्शन बरामद किए गए। जिसकी कुल कीमत 32 लाख 71,560 रुपए आंकी गई है।
बिहार में नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई है। कार्रवाई में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गयै है। औषधि एवं उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार देर रात पटना सिटी के मेहंदीगंज की बैंक कॉलोनी, शिवपुर स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर प्रतिबंधित दवाएं बरामद की हैं। दवाओं की कीमत करीब 32 लाख 71,560 रुपए बताई जा रही है। टीम ने मौके पर ही गोदाम संचालक रजनीश कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।
औषधि एवं उत्पाद विभाग की टीम ने ईआईबी मुख्यालय, पटना से प्रतिबंधित दवाओं के भंडारण की सूचना मिली। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया। डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र प्रसाद, औषधि निरीक्षक अजय कुमार, उत्पाद व मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि टीम ने संयुक्त रूप से गुरुवार रात कार्रवाई करते हुए उक्त गोदाम में छापेमारी की। जहां से भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाएं बरामद की गई।
रेक्सोजेसिक इंजेक्शन बरामद
बताया गया है कि छापेमारी में 20 कार्टन में 240 बोतलें, तीन कार्टन स्पास्मो-प्रॉक्सीवॉन टेबलेट और 24 कार्टन रेक्सोजेसिक इंजेक्शन बरामद किए गए। जिसकी कुल कीमत 32 लाख 71,560 रुपए आंकी गई है। पदाधिकारियों ने बताया कि मौके पर ही रजनीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद पता चला कि उक्त गोदाम उसी का है और वह मेहंदीगंज इलाके का ही रहने वाला है।
तस्कर के पूछताछ में कई खुलासे
ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि बरामद प्रतिबंधित दवाओं का भंडारण, लाइसेंस और उपयोग से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। फिलहाल जांच टीम आरोपित रजनीश से पूछताछ कर बरामद प्रतिबंधित दवाओं के स्रोत, सप्लाई चेन और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पता लगा रही है।
दर्द निवारण में होता है इस्तेमाल
मेहंदीगंज में बरामद ज्यादातर प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल दर्द में किया जाता है। हाल के दिनों में इन दवाओं का नशा के रूप में इस्तेमाल किया किया जाने लगा है। रेकसोजेसिक इंजेक्शन में ब्यूप्रेनॉर्फिन मिला होता है। यह दर्द निवारक इंजेक्शन है। सर्जरी के बाद होने वाले दर्द में यह इंजेक्शन दिया जाता है। अधिक डोज नशा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोडीन फास्फेट खांसी का सिरप है। अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से नशा आता है।मास्पो प्रॉक्सीवॉन टेबलेट में डायसाइक्लोमाइन पैरासिटामोल ट्रामाडॉल मिला होता है। इसमें डेक्स ट्रोपोक्सिफिन नामक खतरनाक सॉल्ट मिला होने के कारण अधिक नींद आती है। जिस कारण नशा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह पेट दर्द, ऐंठन में काम आता है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें