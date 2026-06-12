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​'नमवा जगहा के बुता देले हो दारोगा...', मां से किया वादा अधूरा छोड़ चले गए थानेदार साजन

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, अमलेश कुमार, मोहनियां (कैमूर)
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बेगूसराय में सड़क हादसे में मरने वाले 4 पुलिसकर्मियों में कैमूर जिले के मोहनियां निवासी साजन पासवान भी शामिल थे। जांबाज दारोगा बेटे की मौत की खबर मिलते ही मां बेसुध हो गईं। मां अपने बेटे को याद कर सिर्फ एक ही बात दोहरा रही है- नमवा जगहा के बुता देतले हो दारोगा…

​'नमवा जगहा के बुता देले हो दारोगा...', मां से किया वादा अधूरा छोड़ चले गए थानेदार साजन

बिहार के बेगूसराय के नेशनल हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 3 थानाध्यक्ष समेत चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। मरने वालों में कैमूर जिले के मोहनियां का भी एक लाल शामिल था। मोहनियां थाना क्षेत्र के भोपतपुर गांव के एक ऐसे चिराग को बुझा दिया, जिसकी रोशनी से पूरा परिवार और गांव जगमगा रहा था। पटना से ट्रेनिंग पूरी कर मधेपुरा लौट रहे रतवारा के थानाध्यक्ष साजन पासवान अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब इस होनहार दारोगा की शहादत की खबर गांव पहुंची, तो मानो पूरे इलाके पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

जिस घर में कुछ दिनों बाद नए आशियाने के गृह प्रवेश के साथ शहनाई गूंजने वाली थी, वहां से अब केवल मां की चीत्कार सुनाई दे रही है। सड़क हादसे में साजन पासवान की मौत की सूचना मिलते ही परिजन शव लाने के लिए बेगूसराय रवाना हो गए। पूरे दिन गांव में दारोगा के मौत पर चर्चा होती रही। उनके व्यवहार को लेकर लोग एक दूसरे से बातें करते रहे। थानेदार के पार्थिव शरीर के आने का इंतजार गांव के लोग कर रहे थे।

राजमिस्त्री पिता का बढ़ा था मान, तंगहाली को मात देकर 2018 में बने थे दारोगा

​साजन पासवान का दारोगा बनने तक का सफर किसी मिसाल से कम नहीं था। उनके पिता लक्ष्मण पासवान पेशे से राजमिस्त्री हैं। उन्होंने दिन-रात हाड़-तोड़ मेहनत की, दूसरों के घर बनाए और तंगहाली के बीच अपने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया। पिता के पसीने की हर बूंद की कीमत को राजन ने समझा और साल 2018 में बिहार पुलिस में सब-इंस्पेक्टर बनकर माता-पिता के संघर्षों को नया मुकाम दिया।

थानेदार साजन पासवान की मौत के बाद घर पर मातम

​चार भाइयों में सबसे छोटे साजन पूरे परिवार की उम्मीद और रीढ़ थे। उनके बड़े भाई मेघनाथ गांव में किसानी करते हैं, दूसरे भाई राजू आरा में पुलिस ड्राइवर हैं और तीसरे भाई राजन बक्सर में सिपाही हैं। दो बड़े भाई अलग रहते थे, जबकि राजन और साजन अपने माता-पिता के साथ रहकर पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। गांव के पुराने मकान की जगह साजन एक नया घर बनवा रहे थे। परिजनों ने सोच रखा था कि घर पूरा होते ही लाडले बेटे के सिर पर सेहरा सजेगा, लेकिन नियति का क्रूर फैसला कुछ और ही था।

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​'नमवा जगहा के बुता देले हो दारोगा...' बदहवास मां की पुकार से रो पड़ा पूरा गांव

​हादसे की रात ही साजन ने अपनी मां यशोदा देवी से वीडियो कॉल पर बात कर उनका हाल जाना था। किसी को क्या पता था कि मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने का वह आखिरी मौका था। सुबह जब मौत की खबर आई, तो मां की दुनिया ही उजड़ गई। सुबह से ही रो-रोकर बदहवास मां की करुण पुकार से वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हैं। मां बार-बार एक ही बात दोहरा रही है— "नमवा जगहा के बुता देले हो दारोगा... कहां चल गैइल हो दारोगा हमनी के छोड़ के!" यानी रोशनी मिटाकर दारोगा तुम कहां चले गए।

बेगूसराय सड़क हादसे में 3 थानेदार समेत 4 की मौत

मां, अगली बार आऊंगा तो तुम्हें इलाज के लिए बनारस ले जाऊंगा

​ग्रामीणों के अनुसार, साजन अपने माता-पिता के लिए 'श्रवण कुमार' थे। कुछ समय पहले जब उनके पिता की तबीयत बेहद नाजुक हो गई थी, तब साजन ने ही रात-दिन एक करके उनका इलाज कराया और पिता की जान बचाई थी। अभी एक महीने पहले ही वह घर आए थे। मां की खराब सेहत को देखकर उन्होंने हाथ पकड़कर वादा किया था— 'मां, जब इस बार ड्यूटी से आऊंगा, तो तुम्हें अच्छे इलाज के लिए बनारस ले जाऊंगा।" मां आज भी बेटे के उस आखिरी वादे के पूरे होने का इंतजार कर रही है।

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​पड़ोसियों ने भारी मन से बताया कि साजन थानेदार होने के बावजूद बेहद शांत और सरल स्वभाव के थे। जब भी वह गांव आते, तो बिना किसी अहंकार के हर छोटे-बड़े से गले मिलते। शव को लाने के लिए परिजन बेगूसराय रवाना हो गए। पूरा गांव पलकें बिछाए, गमगीन माहौल में अपने उस लाडले बेटे के अंतिम दीदार का इंतजार कर रहा है, जिसने अपनी मेहनत से पूरे जिले का नाम रोशन किया था।

(मोहनियां से अमलेश कुमार की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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