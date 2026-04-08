नालंदा में सरेआम गैंगरेप की कोशिश के आरोपी मुन्ना पांडे का सरेंडर, बोला- इरादा गलत नहीं था, खुद चोट खाई
नालंदा जिले के नूरसराय में पिछले दिनों एक महिला से सरेआम भीड़ द्वारा अभद्रता और गैंगरेप की कोशिश करने के मामले में 11वें आरोपी मुन्ना पांडेय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसने दावा किया कि वह महिला को बचाने के लिए वहां गया था और उसका इरादा गलत नहीं थ।
बिहार के नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ सरेआम गैंगरेप की कोशिश के मामले में 11वें आरोपी मुन्ना पांडेय ने सरेंडर कर दिया है। वह इस केस में फरार चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। बिहारशरीफ कोर्ट में उसने बुधवार को आत्मसमर्पण किया। महिला के साथ अभद्रता की शर्मनाक घटना के वायरल वीडियो में मुन्ना पांडेय पीड़िता का हाथ पकड़े हुए दिखाई दिया था। हालांकि, सरेंडर के बाद आरोपी ने चौंकाने वाला दावा किया है।
मुन्ना पांडेय ने बुधवार को कोर्ट परिसर में मीडिया के सामने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। उसने कहा कि पीड़िता उसके टोले की ही रहने वाली है। जब यह घटना हुई, तब वह महिला को भीड़ से बचाने के लिए वहां गया था। आरोपी ने दावा किया कि महिला को बचाने के प्रयास में उसे खुद भी चोट लग गई और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। हालांकि, उसने यह स्वीकार किया कि महिला के साथ जो हुआ वह सभ्य समाज के लिए कलंक है और ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए।
दूसरी ओर, इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नूरसराय थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस इस मामले में बेहद सक्रियता से काम कर रही है और अब भी तीन आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए एक आरोपी के सरेंडर की बात मिली है।
गौरतलब है कि 26 मार्च को हुई इस शर्मनाक घटना के बाद पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ना केवल मुख्य घटना के आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करने और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ भी साइबर थाने में मामला दर्ज कर चुकी है।
पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि इस प्रकार के किसी भी वीडियो को साझा ना करें, क्योंकि यह कानूनन अपराध है और पुलिस की आईटी टीम लगातार सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है। अब तक इस कांड में कई नामजद और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष बचे अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए दबिश दी जा रही है।
महिला से सरेआम अभद्रता का वीडियो हुआ था वायरल
नूरसराय थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला 26 मार्च देर शाम को दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी वहां गांव के कुछ युवकों ने उसके साथ अभद्रता की कोशिश की। आरोपी गैंगरेप के इरादे से महिला को पकड़कर ले जाने लगे। गांव के कुछ लोगों ने महिला को छुड़ा लिया था, जिससे उसकी इज्जत बच गई।
महिला के साथ अभद्रता का वीडियो भी किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, जो पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया।
(बिहारशरीफ से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।