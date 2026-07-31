Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नालंदा में जातीय हिंसा: आषाढ़ी पूजा के झगड़े में दो गुट भिड़े, अंधाधुंध फायरिंग और पथराव में 4 घायल

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, नालंदा
Follow us on Google News
share

बिहार के नालंदा जिले के मितमा गांव में शुक्रवार को आषाढ़ी पूजा के झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। दो जातियों के लोगों के बीच अंधाधुंध फायरिंग और जमकर पथराव हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। तनाव के बाद इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई है।

nalanda caste violence two groups clash firing stonepelting
नालंदा जिले के मितमा गांव में दो जातियों के गुटों में फायरिंग और पथराव में 4 लोग घायल

प्रमोद झा, नालंदा। सिलाव थाना क्षेत्र का मितमा गांव शुक्रवार को जातीय हिंसा से दहल उठा। दो जाति के गुटों में हिंसक भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में अंधाधुंध गोलीबारी और पथराव हुआ। बवाल में 4 लोग घायल हो गए। तनाव के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले आषाढ़ी पूजा को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। उसी को लेकर शुक्रवार को उनमें झड़प हो गई।

जानकारी के अनुसार, मांझी (मुशहर) और चंद्रवंशी समाज में हुए विवाद के बाद पूरा गांव रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। गांवों के दो गुटों के लोगों के बीच जमकर गोलीबारी और पथराव हुआ। हिंसक झड़प में एक पक्ष के तीन लोग घायल हो गए। जबकि, दूसरे पक्ष का एक युवक गोली की जद में आने से बाल-बाल बच गया। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए पावापुरी रेफर किया गया है।

आषाढ़ी पूजा से सुलग रही थी चिंगारी

ग्रामीणों के अनुसार, इस विवाद की शुरुआत दो दिन पहले आषाढ़ी पूजा के दौरान हुई थी। उस समय भी दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प हुई थी, जिसमें पांच लोग जख्मी हुए थे और उपद्रवियों ने घर में घुसकर तीन ई-रिक्शा को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उस घटना को लेकर दोनों पक्षों ने सिलाव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लेकिन, शुक्रवार सुबह यह मामला एक बार फिर भड़क गया।

ये भी पढ़ें:बिहार बंद के दौरान हिंसा में 157 अफसर घायल हुए, 355 जेल गए; कितने जिलों में असर

दुकान में तोड़फोड़, अंधाधुंध फायरिंग

आरोप है कि शुक्रवार सुबह मांझी समाज के लोगों ने कड़ाह मोड़ स्थित मुनचुन राम की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और उसके घर पर पथराव कर दिया। इसमें मुनचुन राम समेत तीन लोग चोटिल हो गए। इसके जवाब में आक्रोशित चंद्रवंशी समाज के लोगों ने मितमा-मुशहरी टोला पर धावा बोल दिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

पुलिस फोर्स तैनात

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। हालात को नियंत्रित किया गया। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिस कैंप स्थापित कर दिया है। डीएसपी ने बताया कि मौके से एक खोखा बरामद हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार के समस्तीपुर में डबल मर्डर, बदमाशों ने खदेड़ कर गोलियां बरसाईं; तनाव

मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सिलाव पहुंचे। उन्होंने हिंसक घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद शर्मनाक हैं। शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, गांव में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और पुलिस प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है।

ये भी पढ़ें:बिहार में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या, अवैध संबंध में उजड़ा परिवार
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Nalanda Bihar News Biharsharif News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।