नालंदा विश्वविद्यालय को मिली ईस्ट एशिया यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव की मेजबानी, मोदी ने मनीला में किया ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 21वें ईस्ट एशिया समिट में यह ऐलान किया कि अगले साल होने वाले ईस्ट एशिया यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव की मेजबानी नालंदा यूनिवर्सिटी करेगा।
अगले साल 2027 में होने वाले ईस्ट एशिया यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव की मेजबानी भारत करेगा। इसका आयोजन नालंदा यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 21वें ईस्ट एशिया समिट में यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घोषणा के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीएम ने कहा है कि इससे बिहार की ज्ञान परंपरा को वैश्विक मंच पर पहुंचने का मौका मिलेगा।
सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट में कहा है कि मनीला में आयोजित एशियन समिट में ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही अब हमारा नालंदा विश्वविद्यालय 'ईस्ट एशिया समिट यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव' की मेजबानी करने जा रहा है। यह विश्व पटल पर बिहार के गौरव का एक और स्वर्णिम अध्याय है। आसियान देशों के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। सदियों से पूरा विश्व नालंदा में ज्ञान प्राप्त करने आता रहा है आज इतिहास फिर से ज्ञान की भूमि की तरफ करवट ले रहा है।
उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार की ज्ञान-परंपरा को वैश्विक मंच पर पुनः स्थापित करने और हमारी युवा शक्ति को विश्व से जोड़ने का बेहतरीन मौका प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से मिला है। इसके लिए समस्त बिहारवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि-कोटि आभार।
इस घोषणा से नालंदा यूनिवर्सिटी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। विश्वविद्यालय की ओर से पीएम को धन्यवाद दिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि इस आयोजन से नालंदा विश्वविद्यालय को शैक्षणिक दिशा में बहुत लाभ होगा। विश्वविद्यालय के विद्वान शिक्षकों, शोधकर्ताओं और छात्रों को अपने ज्ञान और प्रतिभा को विस्तार देने का वैश्वविक मंच मिलेगा। यह प्रयास शिक्षा और शोध के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
दरअसल ईस्ट एशिया समिट यूनिवर्सिटी हेड्स कॉन्क्लेव अगले साल भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि ईस्ट एशिया समिट के सदस्य देशों के बीच एजुकेशन,रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को नई गति दी जाए। यह मंच सदस्य देशों के विश्वविद्यालयों, वहां के शिक्षकों और छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आपसी साझेदारी बनाने का अवसर प्रदान करेगा।
समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले वर्षों में हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने भारत आसियान संबंधों को नई गति और नई गहराई दी है। हमारी लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने ईएएस देशों के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्येश्य से अगले ईस्ट एशिया समिट यूनिवर्सिटी हेड्स कॉन्क्लेव की मेजबानी का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे बिहार के लिए एक बड़ा अवसर करार दिया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें