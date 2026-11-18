प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 21वें ईस्ट एशिया समिट में यह ऐलान किया कि अगले साल होने वाले ईस्ट एशिया यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव की मेजबानी नालंदा यूनिवर्सिटी करेगा।

अगले साल 2027 में होने वाले ईस्ट एशिया यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव की मेजबानी भारत करेगा। इसका आयोजन नालंदा यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 21वें ईस्ट एशिया समिट में यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घोषणा के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीएम ने कहा है कि इससे बिहार की ज्ञान परंपरा को वैश्विक मंच पर पहुंचने का मौका मिलेगा।

सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट में कहा है कि मनीला में आयोजित एशियन समिट में ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही अब हमारा नालंदा विश्वविद्यालय 'ईस्ट एशिया समिट यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव' की मेजबानी करने जा रहा है। यह विश्व पटल पर बिहार के गौरव का एक और स्वर्णिम अध्याय है। आसियान देशों के छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। सदियों से पूरा विश्व नालंदा में ज्ञान प्राप्त करने आता रहा है आज इतिहास फिर से ज्ञान की भूमि की तरफ करवट ले रहा है।

उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार की ज्ञान-परंपरा को वैश्विक मंच पर पुनः स्थापित करने और हमारी युवा शक्ति को विश्व से जोड़ने का बेहतरीन मौका प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से मिला है। इसके लिए समस्त बिहारवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि-कोटि आभार।

इस घोषणा से नालंदा यूनिवर्सिटी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। विश्वविद्यालय की ओर से पीएम को धन्यवाद दिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि इस आयोजन से नालंदा विश्वविद्यालय को शैक्षणिक दिशा में बहुत लाभ होगा। विश्वविद्यालय के विद्वान शिक्षकों, शोधकर्ताओं और छात्रों को अपने ज्ञान और प्रतिभा को विस्तार देने का वैश्वविक मंच मिलेगा। यह प्रयास शिक्षा और शोध के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दरअसल ईस्ट एशिया समिट यूनिवर्सिटी हेड्स कॉन्क्लेव अगले साल भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि ईस्ट एशिया समिट के सदस्य देशों के बीच एजुकेशन,रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को नई गति दी जाए। यह मंच सदस्य देशों के विश्वविद्यालयों, वहां के शिक्षकों और छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में आपसी साझेदारी बनाने का अवसर प्रदान करेगा।