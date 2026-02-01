Hindustan Hindi News
नालंदा के थप्पड़बाज दारोगा पर गिरी गाज, महिला की बाल खींचकर पिटाई का वीडियो वायरल

संक्षेप:

वारंटी को पकड़ने के दौरान थानाध्यक्ष का महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया था। वायरल वीडियो में महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में थानाध्यक्ष एक महिला के बाल खींचते तो दूसरी को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। हि

Feb 01, 2026 11:23 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महिला के बाल खींचने व थप्पड़ मारने वाले नालंदा के थानाध्यक्ष संजय कुमार पर गाज गिरी है। एसपी ने आरोपी थरथरी थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए एसपी भारत सोनी के निर्देश पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवनयापन भत्ता पर निलंबित कर दिया गया है। उन्हें पुलिस केन्द्र भेज दिया गया है। फिलहाल हिलसा के सर्किल इंस्पेक्टर चंदभानु को थाना का प्रभार दिया गया है।

थाना क्षेत्र के दीरीपर गांव में वारंटी को पकड़ने के दौरान थानाध्यक्ष का महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया था। वायरल वीडियो में महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में थानाध्यक्ष एक महिला के बाल खींचते तो दूसरी को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। हिलसा डीएसपी-टू कुमार ऋषिराज ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की गयी है। थानाध्यक्ष का महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करना कर्तव्य के प्रति लापरवाही, मनमानेपन व उदंडता की निशानी है। इस व्यवहार के कारण उन्हें निलंबित किया गया है।

दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें संजय कुमार महिला पर हाथ चलाते देखे गए। उन्होंने एक महिला को बाल पकड़कर खींचा और फिर भी वह विरोध करती रही तो उसे तड़ातड़ थप्पड़ जड़ दिया। यह काम उन्होंने रात में और एक महिला पुलिसकर्मी की मौजूदी में किया। लेडी पुलिस संजय कुमार को रोकती रही। लेकिन गुस्से में आपा खो चुके संजय कुमार एक नहीं सुनी और महिला के साथ बदसलूकी करते रहे।

इस घटना का परिजनों ने वीडियो बना लिया। दारोगा को जब वीडियो रिकार्डिंग की भनक लगी तो उसे शूटिंग कर रहे व्यक्ति को पकड़ने की भी कोशिश की। लेकिन, वह भाग निकला और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लाइव हिन्दुस्तान में इसकी खबर छपी। अन्य चैनल्स और अखबारों ने इस खबर को स्थान दिया। मामला एसपी तक पहुंचा और स्पष्टिकरण के बाद सस्पेंड कर दिया गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
