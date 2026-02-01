नालंदा के थप्पड़बाज दारोगा पर गिरी गाज, महिला की बाल खींचकर पिटाई का वीडियो वायरल

संक्षेप: वारंटी को पकड़ने के दौरान थानाध्यक्ष का महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया था। वायरल वीडियो में महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में थानाध्यक्ष एक महिला के बाल खींचते तो दूसरी को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। हि

महिला के बाल खींचने व थप्पड़ मारने वाले नालंदा के थानाध्यक्ष संजय कुमार पर गाज गिरी है। एसपी ने आरोपी थरथरी थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए एसपी भारत सोनी के निर्देश पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवनयापन भत्ता पर निलंबित कर दिया गया है। उन्हें पुलिस केन्द्र भेज दिया गया है। फिलहाल हिलसा के सर्किल इंस्पेक्टर चंदभानु को थाना का प्रभार दिया गया है।

थाना क्षेत्र के दीरीपर गांव में वारंटी को पकड़ने के दौरान थानाध्यक्ष का महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया था। वायरल वीडियो में महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में थानाध्यक्ष एक महिला के बाल खींचते तो दूसरी को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। हिलसा डीएसपी-टू कुमार ऋषिराज ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की गयी है। थानाध्यक्ष का महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करना कर्तव्य के प्रति लापरवाही, मनमानेपन व उदंडता की निशानी है। इस व्यवहार के कारण उन्हें निलंबित किया गया है।

दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें संजय कुमार महिला पर हाथ चलाते देखे गए। उन्होंने एक महिला को बाल पकड़कर खींचा और फिर भी वह विरोध करती रही तो उसे तड़ातड़ थप्पड़ जड़ दिया। यह काम उन्होंने रात में और एक महिला पुलिसकर्मी की मौजूदी में किया। लेडी पुलिस संजय कुमार को रोकती रही। लेकिन गुस्से में आपा खो चुके संजय कुमार एक नहीं सुनी और महिला के साथ बदसलूकी करते रहे।