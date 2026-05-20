छोले-चावल खाते ही तड़पने लगे 60 बच्चे, नालंदा के स्कूल में मची चीख-पुकार; छात्रा की हालत गंभीर
नालंदा जिले के नगरनौसा स्थित मध्य विद्यालय कैला में मिड डे मील में छोला-चावल खाने के बाद 60 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे तड़प-तड़पकर बेहोश होने लगे। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। स्कूल और अस्पतालों में हाहाकार मच गया।
बिहार के नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय कैला में बुधवार को मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) खाने के बाद करीब 60 से अधिक बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। भोजन करने के कुछ ही मिनटों के भीतर बच्चों को तेज पेट दर्द, उल्टी, दस्त और चक्कर आने की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते स्थिति इतनी भयावह हो गई कि कई बच्चे स्कूल परिसर में ही तड़पकर बेहोश हो गए। इस घटना के बाद विद्यालय में भारी अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई।
आनन-फानन में सभी बीमार बच्चों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरनौसा और चंडी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, एक छात्रा की बेहद नाजुक हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल रेफर किया गया। जैसे ही ग्रामीणों और परिजनों को बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली, वे बदहवास हालत में अस्पतालों की ओर दौड़ पड़े।
देखते ही देखते दोनों अस्पतालों के बाहर सैकड़ों परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे वहां भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बदहवास माता-पिता अपने बच्चों की हालत देखकर रोते-बिलखते नजर आए।
थाली में दिखी दवा की गोली, शिक्षकों ने नहीं चखा था खाना :
अस्पताल में इलाजरत पांचवीं कक्षा की छात्रा अमृता कुमारी ने बताया कि बुधवार को मिड-डे मील में बच्चों को चावल और चने की सब्जी (छोला) परोसी गई थी। उसने आरोप लगाया कि सब्जी के अंदर किसी दवा जैसी संदिग्ध गोली दिखाई दे रही थी, जिसे नजरअंदाज कर खाना परोस दिया गया।
छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि रोजाना की तरह इस बार खाना परोसने से पहले शिक्षकों द्वारा भोजन का स्वाद परीक्षण (टेस्टिंग) नहीं किया गया था, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। हालांकि, बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद जब अमरेश नामक एक शिक्षक ने खुद भोजन की सत्यता जांचने के लिए उसे खाया, तो कुछ ही देर में उन्हें भी चक्कर आने लगा और उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचना पड़ा।
अस्पताल में भर्ती बच्चे :
अमृता कुमारी, अंकुश कुमार, अनुराधा कुमारी, तमन्ना, निशु, मुस्कान, कृति, ऋषि, आरती, सिमरन, खुशी, आदित्य, प्रियांशु, प्रिय, दीपक, प्रीति, डोली, सौरभ, किरण और राधा कुमारी समेत अन्य बच्चे शामिल हैं।
कटघरे में आपूर्ति करने वाली संस्था 'एकता फाउंडेशन' :
इस बड़ी घटना के बाद मिड-डे मील की आपूर्ति करने वाले एनजीओ 'एकता फाउंडेशन' की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों और अभिभावकों ने संस्था पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भोजन की गुणवत्ता की बिना जांच किए ही इसे बच्चों को परोस दिया गया, जिससे इतनी बड़ी संख्या में नौनिहाल बीमार पड़ गए।
लोगों ने मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका रजनी कुमारी ने बताया कि भोजन शुरू होने के कुछ ही समय बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। स्थिति बेकाबू होते देख तुरंत सभी को अस्पताल भेजा गया और विभाग के वरीय अधिकारियों को घटना की लिखित सूचना दे दी गई है।
डीईओ बोले- कार्रवाई होगी
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) आनंद विजय ने कहा कि नगरनौसा के मध्य विद्यालय कला कैला की घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) को तुरंत मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
डीईओ ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जांच रिपोर्ट में जो भी सरकारी कर्मी, शिक्षक या मिड-डे मील आपूर्ति करने वाली संस्था 'एकता फाउंडेशन' दोषी पाई जाएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।