नालंदा में प्रिंसिपल के पति का सुसाइड, मामा और दोस्त ने रुपये नहीं लौटाए; 1 करोड़ का कर्ज था

नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज के बोझ तले दबे एक महिला स्कूल प्रिंसिपल के पति ने आत्महत्या कर ली। उसे मामा से धोखा मिला था और दोस्त ने भी रुपये लेकर वापस नहीं लौटाए थे।

बिहार के नालंदा जिले में एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना लहेरी थाना क्षेत्र के भैंसासुर मोहल्ला में गुरुवार देर रात की है। मृतक की पहचान सरमेरा थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव निवासी भोला पासवान के 35 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार उर्फ सज्जू के रूप में हुई है। वर्तमान में वह भैंसासुर मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहता था। उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में प्राचार्य है। सुजीत पर करीब 1 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया था। उसने अपने मामा और एक दोस्त को लाखों रुपये उधार दिए थे, मगर उन्होंने नहीं लौटाए। इससे वह परेशान चल रहा था।

पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। नोट में सुजीत ने अपने मामा और एक दोस्त पर रुपये लेकर वापस नहीं करने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार रजक ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है, शव का पोस्टमार्टम कर परिजन को सौंप दिया गया है।

करोड़ों का कर्ज और धोखे से टूटा विश्वास मृतक के साले सुधीर कुमार ने बताया कि जुलाई महीने में अपने मामा पर भरोसा कर सुजीत ने मकान निर्माण के लिए 50 से 60 लाख रुपये दिए थे। लेकिन, मामा ने धोखे से गलत जमीन दिलवाकर उसी पैसे से अपने नाम मकान लिखवा लिया और फरार होकर गुजरात चला गया।

इसके अलावा, सुजीत ने नौकरी दिलाने के नाम पर एक दोस्त को 15 लाख रुपये उधार दिए थे। वह दोस्त फिलहाल दिल्ली सचिवालय में नौकरी कर रहा है, मगर उसने भी रुपये लौटाए। इसके अलावा सुजीत पर 50 लाख रुपये का अन्य जगहों पर भी उधारी थी।