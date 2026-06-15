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बिहार के नालंदा में खौफनाक मॉब लिंचिंग, चोरी के आरोप में पकड़े गए दो युवकों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, अनूप कुमार, राजगीर, अमित कुमार, बिहारशरीफ
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Nalanda Mob Lynching: नालंदा के राजगीर में चोरी के आरोप में पकड़े गए दीपनगर निवासी पिंटू और श्रवण कुमार की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पीएमसीएच में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

बिहार के नालंदा में खौफनाक मॉब लिंचिंग, चोरी के आरोप में पकड़े गए दो युवकों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

Nalanda Mob Lynching: बिहार के नालंदा जिले से कानून-व्यवस्था को तार-तार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ राजगीर थाना क्षेत्र के झुनकिया बाबा मंदिर के समीप चोरी के आरोप में पकड़े गए दो युवकों की उग्र भीड़ द्वारा कथित तौर पर की गई बेरहम पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई है। यह पूरी घटना सोमवार की सुबह की बताई जा रही है। मॉब लिंचिंग की इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव और सनसनी फैल गई है। पुलिस ने दोनों युवकों को लहूलुहान और गंभीर हालत में रेस्क्यू कर पहले अनुमंडलीय अस्पताल राजगीर और बाद में बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच भेजा था, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

दीपनगर के गंजपर गांव के रहने वाले थे दोनों 22 वर्षीय मृतक

राजगीर के डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने घटना के संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि झुनकिया बाबा मंदिर के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों को स्थानीय लोगों ने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। इस इनपुट के मिलते ही राजगीर थाना की गश्ती टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल और मरणासन्न अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ ने उन्हें घेर रखा है। स्थिति की गंभीरता और नाजुकता को देखते हुए पुलिस ने दोनों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। मृतकों की पहचान दीपनगर थाना क्षेत्र के गंजपर निवासी अमरदीप पासवान के 22 वर्षीय पुत्र पिंटू और नरेश पासवान के 22 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार के रूप में हुई है।

CCTV फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों युवकों पर चोरी का केवल संदेह था, जिसके बाद उग्र भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए उन्हें लाठी-डंडों से जमकर पीट दिया। इस बर्बरता के कारण दोनों के शरीर पर गहरे जख्म बन गए थे। इस दोहरी मौत की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में मातम का माहौल है। राजगीर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ-साथ घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हिंसा में शामिल चेहरों की पहचान की जा सके। डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। यदि कोई संदिग्ध दिखे तो पुलिस को सूचित करें। इस मामले में संलिप्त सभी दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

युवल पहले भी कर चुके हैं चोरी

बता दें कि मंदिर प्रबंधन का कहना है कि दोनों युवक पहले भी दो बार मंदिर में चोरी कर चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज में उनकी करतूत भी कैद है। रात को भी उन्होंने एक बार फिर से चोरी करने का प्रयास किया था। इसी दौरान लोगों की नींद खुल गयी। लोगों को देखकर चोर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़कर हल्की मारपीट की है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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