बिहार के नालंदा में खौफनाक मॉब लिंचिंग, चोरी के आरोप में पकड़े गए दो युवकों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला
Nalanda Mob Lynching: नालंदा के राजगीर में चोरी के आरोप में पकड़े गए दीपनगर निवासी पिंटू और श्रवण कुमार की भीड़ ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पीएमसीएच में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।
Nalanda Mob Lynching: बिहार के नालंदा जिले से कानून-व्यवस्था को तार-तार कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ राजगीर थाना क्षेत्र के झुनकिया बाबा मंदिर के समीप चोरी के आरोप में पकड़े गए दो युवकों की उग्र भीड़ द्वारा कथित तौर पर की गई बेरहम पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई है। यह पूरी घटना सोमवार की सुबह की बताई जा रही है। मॉब लिंचिंग की इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त तनाव और सनसनी फैल गई है। पुलिस ने दोनों युवकों को लहूलुहान और गंभीर हालत में रेस्क्यू कर पहले अनुमंडलीय अस्पताल राजगीर और बाद में बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच भेजा था, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।
दीपनगर के गंजपर गांव के रहने वाले थे दोनों 22 वर्षीय मृतक
राजगीर के डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने घटना के संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि झुनकिया बाबा मंदिर के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों को स्थानीय लोगों ने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। इस इनपुट के मिलते ही राजगीर थाना की गश्ती टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल और मरणासन्न अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ ने उन्हें घेर रखा है। स्थिति की गंभीरता और नाजुकता को देखते हुए पुलिस ने दोनों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। मृतकों की पहचान दीपनगर थाना क्षेत्र के गंजपर निवासी अमरदीप पासवान के 22 वर्षीय पुत्र पिंटू और नरेश पासवान के 22 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार के रूप में हुई है।
CCTV फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस
स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों युवकों पर चोरी का केवल संदेह था, जिसके बाद उग्र भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए उन्हें लाठी-डंडों से जमकर पीट दिया। इस बर्बरता के कारण दोनों के शरीर पर गहरे जख्म बन गए थे। इस दोहरी मौत की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में मातम का माहौल है। राजगीर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ-साथ घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हिंसा में शामिल चेहरों की पहचान की जा सके। डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। यदि कोई संदिग्ध दिखे तो पुलिस को सूचित करें। इस मामले में संलिप्त सभी दोषियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
युवल पहले भी कर चुके हैं चोरी
बता दें कि मंदिर प्रबंधन का कहना है कि दोनों युवक पहले भी दो बार मंदिर में चोरी कर चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज में उनकी करतूत भी कैद है। रात को भी उन्होंने एक बार फिर से चोरी करने का प्रयास किया था। इसी दौरान लोगों की नींद खुल गयी। लोगों को देखकर चोर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़कर हल्की मारपीट की है।
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