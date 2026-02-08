नालंदा के शख्स की पटना में गोली मारकर हत्या, डेढ़ बीघा जमीन के लिए मर्डर

संक्षेप: बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले एक शख्स की रविवार सुबह पटना के फतुहा में गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के चचेरे मामा पर हत्या का आरोप लगा है। ननिहाल में मिली डेढ़ बीघा जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है।

बिहार के पटना जिले के फतुहा में रविवार सुबह एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात गौरीपुंदा गांव के खंदे के पास हुई। मृतक की पहचान नालंदा के थरथरी थाने के त्रिभुवन बीघा निवासी स्व. कामेश्वर प्रसाद के 50 वर्षीय पुत्र विनोद प्रसाद के रूप में हुई है। ग्रामीण एसपी कुंदन कुमार और थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचकर छानबीन की। घटनास्थल से चार खोखे मिले हैं। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल पर खून के धब्बे और मृतक के शरीर पर गहरे घाव के निशान भी मिले है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

​विनोद प्रसाद फतुहा के नयका रोड स्थित अड्डा मकसूदपुर में अपने नाना द्वारा दी गई संपत्ति पर घर बनाकर रहते थे। उनके नाना का कोई सीधा वारिस नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी करीब डेढ़ बीघा जमीन विनोद प्रसाद के नाम कर दी थी। विनोद के पुत्र राजीव कुमार ने पिता के चचेरे मामा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लंबे समय से इस जमीन को हड़पना चाहते थे। राजीव का आरोप है कि पिता के चचेरे मामा ने ही जमीन के लालच में उनकी गोली मारकर हत्या करवा दी।

परिजन के अनुसार, रोजाना की तरह रविवार की सुबह विनोद घर से चाय पीने बाहर गए लेकिन लौटकर नहीं आए। काफी देर होने पर परिजन उनकी तलाश में निकले तभी लोगों को एक शव मिलने की जानकारी मिली। इसके बाद लोगों ने शव देखने के बाद उनकी पहचान विनोद प्रसाद के रूप में कर ली।