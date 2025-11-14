Nalanda District Results LIVE: नालंदा की सात सीटों पर कौन आगे? 2020 में 6 NDA तो 1 MGB जीता था

संक्षेप: Nalanda District Seats Overall Results: सीएम नीतीश कुमार के गृहक्षेत्र नालंदा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस जिले में 2020 के चुनाव में एनडीए ने सात में छह सीटें जीतकर शानदार कामयाबी हासिल की थी।

Nalanda District Seats Overall Results:नालंदा जिले की बिहारशरीफ, राजगीर, हरनौत, इस्लामपुर, हिलसा, अस्थावां और नालंदा कुल सात विधानसभा सीटों में 2020 में एनडीए 6 और महागठबंधन 1 सीट जीती थी। बिहार के महत्वपूर्ण जिलों में शामिल नालंदा जिले की सभी सात विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में नालंदा की सात सीटों में से पांच सीटें एनडीए तो दो महागठबंधन ने जीती थी। NDA ने हरनौत, बिहारशरीफ, राजगीर, अस्थावां, हिलसा और नालंदा पर कब्जा जमाया था। इनमें बिहारशरीफ की सीट बीजेपी हरनौत, और राजगीर, अस्थावां, हिलसा और नालंदा की सीट जद यू ने जीती थी। जबकि महागठबंधन ने इस्लामपुर पर जीत दर्ज की थी। इस बार इन सभी सीटों पर पुराने दिग्गजों के साथ नए चेहरे भी मैदान में हैं।

अस्थावाां विधानसभा सीट 2020 में इस सीट पर जदयू के जितेंद्र कुमार ने राजद के अनिल कुमार को हराया था। राजद ने इस बार अनिल कुमार के बदले रवि रंजन को चुनावी जंग में उतारा है। जबकि जदयू ने सीटिंग एमएलए डॉ जितेंद्र कुमार को ही मौका दिया है।

राजगीर विधानसभा सीट 2020 में राजगीर विधानसभा सीट भी जदयू ने जीती थी। तब जदयू के कौशल किशोर ने राजद के रवि ज्योति को 16 हजार से अधिक वोटों से हराया था। इस चुनाव में जदयू ने एक बार फिर अपने सीटिंग विधायक कौशल किशोर पर दांव लगाया है। जबकि राजद ने यह सीट महागठबंधन में शामिल सीपीआई को दी है। सीपीआई से विश्वनाथ चौधरी मैदान में हैं।

बिहारशरीफ विधानसभा सीट 2020 में जद यू के सुनील कुमार ने RJD के सुनील कुमार को हराया था। जदयू ने इस सीट से डॉ सुनील कुमार को फिर से मैदान में उतारा है। उधर, महागठबंधन का यहां दोस्ताना संघर्ष दिख रहा है। सीपीआई ने शिव कुमार को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस ने उमेश कुमार को भी चुनावी रण में उतार दिया है।

हिलसा विधानसभा सीट 2020 के चुनाव में जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को महज 12 वोटों के अंतर से हरा दिया था। इस बार भी हिलसा में रोचक मुकाबला है। जदयू ने एक बार फिर कृष्ण मुरारी शरण को उतारा है जिनका मुकाबला पुराने उम्मीदवार शक्ति सिंह से है।

नालंदा विधानसभा सीट वर्ष 2020 में इस सीट से जदयू से मंत्री रहे श्रवण कुमार जीते थे। जनतांत्रिक विकास पार्टी के कौशलेंद्र कुमार दूसरे, कांग्रेस के गुंजन पटेल तीसरे नंबर और लोजपा चौथे नंबर पर थी। महागठबंधन की ओर से इस बार कांग्रेस की बजाए राजद उम्मीदवार उतारे। 2020 में जनतांत्रिक विकास पार्टी के उम्मीदवार रहे कौशलेंद्र कुमार इस बार राजद के झंडे तले जदयू के मंत्री श्रवण कुमार को चुनौती दे रहे हैं।

हरनौत विधानसभा सीट इस सीट पर 2020 में जदयू के हरि नारायण सिंह ने लोजपा की ममता देवी को हराया था। कांग्रेस के कुंदन कुमार तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल कर अरविंद बिंद को चुनावी जंग में उतारा। लोजपा हरनौत की चुनावी जंग से बाहर रही।