नालंदा की बेटी ने बनाया रिकार्ड, अंटार्कटिका जाने वाली पहली महिला बिहारी बनीं मौसम विज्ञानी आरती

संक्षेप: अंटार्कटिका पहुंचना जितना रोमांचक है, उतना ही कठिन भी। इसके लिए बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया होती है। चयनित उम्मीदवारों का एम्स नई दिल्ली में एक सप्ताह तक शारीरिक व मानसिक फिटनेस की जांच होती है।

नालंदा निवासी बिहार की मौसम वैज्ञानिक बेटी आरती गुप्ता सूबे की पहली महिला बन गई हैं, जिन्हें विश्व के सबसे ठंडे स्थान अंटार्कटिका जाने का अवसर मिला है। भारत मौसम केन्द्र की पटना शाखा की ओर भेजी गई आरती 45वें भारतीय वैज्ञानिक अंटार्कटिका शीतकालीन अभियान का हिस्सा हैं। इस उपलब्धि से उन्हें भारतीय मौसम विभाग की पहली महिला बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। टीम में 52 लोग हैं। इनमें वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, लॉजस्टिक्सि (तर्कशास्त्री), मेडिकल टीम के सदस्य शामिल हैं। सभी अलग-अलग पृष्ठभूमि के होते हुए एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आरती ने जब भारत मौसम विज्ञान विभाग में कार्यभार ग्रहण किया, तो पहले ही दिन विभागीय पत्रिका में पूर्व अंटार्कटिका अभियानों के बारे में पढ़ा। उसी क्षण उसने ठान लिया कि ‘एक दिन मैं भी अंटार्कटिका जरूर जाऊंगी।’ किताबों में पढ़ी हुई उस बर्फ़ीली दुनिया को अपनी आंखों से देखना उनके लिए एक सपने जैसा था, जो आज साकार हो रहा है। अंटार्कटिका यानि श्वेत महाद्वीप पृथ्वी का सबसे ठंडा (गर्मी में शून्य से शीत में -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक), सूखा और हवा वाला महाद्वीप है।

अंटार्कटिका का शीतकालीन जीवन अत्यंत कठिन अंटार्कटिका का शीतकालीन जीवन अत्यंत कठिन होता है। अत्यधिक ठंड और लंबे समय तक अंधकार, सीमित संसाधन, बाहरी दुनिया से लगभग पूर्ण संपर्क-विच्छेद, मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों के बीच धैर्य, अनुशासन और टीम भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है।

कठिन पर रोमांचक अंटार्कटिका पहुंचना जितना रोमांचक है, उतना ही कठिन भी। इसके लिए बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया होती है। चयनित उम्मीदवारों का एम्स नई दिल्ली में एक सप्ताह तक शारीरिक व मानसिक फिटनेस की जांच होती है। क्योंकि, एक वर्ष तक परिवार और समाज से दूर रहना मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। आईटीबीपी पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान औली में एक माह के प्रशिक्षण के दौरान अत्यधिक ठंड, बर्फ़ीले क्षेत्र व ऊंचाई पर जीवन-यापन की ट्रेनिंग, आपातकालीन हालातों में जीवित रहने की कौशल, विभागीय प्रशिक्षण के बाद दो सप्ताह का विभागीय विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही अंतिम रूप से चयन किया जाता है।