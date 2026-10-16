सिपाही अजीत पुलिस की गोली से ही मरा, दारोगा पुष्पा ने गढ़ी झूठी कहानी, अफेयर की भी चर्चा
नालंदा जिले में शराब तस्करों से मुठभेड़ में सिपाही अजीत की हत्या की झूठी कहानी महिला दारोगा पुष्पा कुमारी ने गढ़ी थी। पुलिस ने दारोगा समेत 7 लोगों गिरफ्तार कर लिया है। अजीत कुमार की मौत साथी सिपाही की राइफल से चली गोली से ही हुई थी। पुलिस इसे हादसा बता रही है, लेकिन मामला पेचीदा बना हुआ है।
बिहारशरीफ/पावापुरी, हिन्दुस्तान टीम। बिहार के नालंदा में उत्पाद पुलिस के सिपाही अजीत कुमार अपने ही साथियों की ही गोली के शिकार हुए थे। उत्पाद विभाग की महिला दारोगा पुष्पा कुमारी ने अजीत की मौत को अलग रंग देने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। दारोगा ने शराब तस्करों पर सिपाही की हत्या का आरोप मढ़ दिया था। हालांकि, पुलिस जांच में उनकी पोल खुल गई। इस मामले में महिला दारोगा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिपाही अजीत कुमार के महिला दारोगा से प्रेम संबंध होने की भी चर्चा है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। पुलिस अजीत की मौत को हादसा बता रही है। हालांकि, हत्या की साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जांच के बाद मामला स्पष्ट हो जाएगा।
घटना बुधवार की रात गिरियक थाना क्षेत्र के एनएच 20 बिहारशरीफ-नवादा मार्ग पर हुई थी। नालंदा के एसपी हृदयकांत ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि छापेमारी टीम में शामिल नालंदा उत्पाद विभाग के होमगार्ड जवान की राइफल से चली गोली से सिपाही अजीत कुमार की मौत हुई। उत्पाद विभाग एवं स्थानीय पुलिस को पूरी कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई थी। अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप में उत्पाद विभाग की दारोगा पुष्पा कुमारी, होमगार्ड जवान समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
एसआईटी कर रही जांच
एसपी ने बताया कि जिस राइफल से अजीत को गोली लगी, उसे जब्त कर लिया गया है। इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। राजगीर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। मृत सिपाही अजीत कुमार नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र स्थित नगमा गांव के रहने वाले थे। वह पटना में तैनात थे।
एसपी ने बताया क्या हुआ उस रात
14 अक्टूबर की रात को पटना से आई उत्पाद पुलिस की टीम शराब से लदी गाड़ी का पीछा कर रही थी। पिकअप वैन को रोकने के लिए दारोगा पुष्पा कुमारी गिरियक पुल पर खड़ी थीं। इसी बीच सिपाही अजीत ने बताया कि गाड़ी पुल के नीचे से जा रही है। यह सुनते ही दारोगा गाड़ी लेकर पुल के आगे से होकर नीचे पहुंचीं। तब तक पिकअप वैन और धावा दल की गाड़ी आगे निकल गई। उनके आदेश पर होमगार्ड जवान रिशु कुमार ने फायरिंग की।
सिर में पीछे से लगी गोली
राइफल से तीन राउंड फायरिंग की गई। इसमें से दो गोलियां मिसफायर हो गईं। एक फायर हुई। मिसफायर खोखा बरामद हो गया है। फायर हुआ खोखा बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। गोली सिपाही के सिर में पीछे से लगी। अंदेशा है कि शराब लदे वाहन का पीछा करने के दौरान पीछे की गाड़ी से चलाई गई गोली अजीत के सिर में लग गई।
निजी गाड़ी से पटना से नालंदा आया था सिपाही
उन्होंने बताया कि पटना से अजीत, प्राइवेट गाड़ी (काले रंग की स्कॉर्पियो) से आया था। उसके साथ सिर्फ एक सिपाही और ड्राइवर था। झारखंड से शराब लेकर आ रहे पिकअप वाहन की सूचना पर छापेमारी की बात बताई गई थी। दूसरी गाड़ी में नालंदा उत्पाद विभाग की एसआई और दो होमगार्ड के जवान थे।
सबूत मिटाने की कोशिश भी की
एसपी ने बताया कि गोली लगने के बाद सिपाही को पावापुरी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। वहां से रेफर करने के बाद पटना ले जा रहे थे। नालंदा की सीमा पार करने के बाद वरीय अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई। सबूत मिटाने का भी प्रयास किया गया है। जिस गाड़ी में घटना हुई, उसे पटना लेकर चले गए। वाहन जब्त कर लिया गया है। इस मामले में पुलिसकर्मियों ने नियमों का पालन नहीं किया।
सिपाही और दारोगा के संबंधों की जांच जारी
एसपी ने बताया कि मृत सिपाही और एसआई के बीच संबंधों को लेकर भी जांच की जा रही है। शराब लदे वाहन का पता लगाया जा रहा है। शराब के इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए टीम झारखंड भेजी गई है।
कौन-कौन हुआ गिरफ्तार?
मद्य निषेध विभाग की दारोगा पुष्पा कुमारी, होमगार्ड जवान रिशु कुमार, दीनानाथ, सन्नी कुमार, पटना से आई गाड़ी में सवार सिपाही अनूप कुमार, निजी वाहन के चालक पटना जिला के खाजेकलां थाना क्षेत्र के गौरव उर्फ निशांत एवं रामकृष्णा नगर के शंकर कुमार को गिरफ्तार किया गया है।
अफेयर की बात सच हुई तो बदल जाएगी पूरी कहानी
मृत सिपाही अजीत कुमार का महिला दारोगा से प्रेम संबंध होने की भी चर्चा है। अगर ऐसा है तो इस केस की पूरी कहानी बदल जाएगी। दोनों के बीच संबंध निकला तो साजिश के तहत हत्या का मामला भी सामने आ सकता है। फिलहाल पुलिस जांच पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।