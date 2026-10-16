सिपाही अजीत पुलिस की गोली से ही मरा, दारोगा पुष्पा ने गढ़ी झूठी कहानी, अफेयर की भी चर्चा

नालंदा जिले में शराब तस्करों से मुठभेड़ में सिपाही अजीत की हत्या की झूठी कहानी महिला दारोगा पुष्पा कुमारी ने गढ़ी थी। पुलिस ने दारोगा समेत 7 लोगों गिरफ्तार कर लिया है। अजीत कुमार की मौत साथी सिपाही की राइफल से चली गोली से ही हुई थी। पुलिस इसे हादसा बता रही है, लेकिन मामला पेचीदा बना हुआ है।

बिहारशरीफ/पावापुरी, हिन्दुस्तान टीम। बिहार के नालंदा में उत्पाद पुलिस के सिपाही अजीत कुमार अपने ही साथियों की ही गोली के शिकार हुए थे। उत्पाद विभाग की महिला दारोगा पुष्पा कुमारी ने अजीत की मौत को अलग रंग देने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। दारोगा ने शराब तस्करों पर सिपाही की हत्या का आरोप मढ़ दिया था। हालांकि, पुलिस जांच में उनकी पोल खुल गई। इस मामले में महिला दारोगा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिपाही अजीत कुमार के महिला दारोगा से प्रेम संबंध होने की भी चर्चा है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। पुलिस अजीत की मौत को हादसा बता रही है। हालांकि, हत्या की साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जांच के बाद मामला स्पष्ट हो जाएगा।

घटना बुधवार की रात गिरियक थाना क्षेत्र के एनएच 20 बिहारशरीफ-नवादा मार्ग पर हुई थी। नालंदा के एसपी हृदयकांत ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि छापेमारी टीम में शामिल नालंदा उत्पाद विभाग के होमगार्ड जवान की राइफल से चली गोली से सिपाही अजीत कुमार की मौत हुई। उत्पाद विभाग एवं स्थानीय पुलिस को पूरी कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई थी। अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप में उत्पाद विभाग की दारोगा पुष्पा कुमारी, होमगार्ड जवान समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

एसआईटी कर रही जांच एसपी ने बताया कि जिस राइफल से अजीत को गोली लगी, उसे जब्त कर लिया गया है। इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। राजगीर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। मृत सिपाही अजीत कुमार नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र स्थित नगमा गांव के रहने वाले थे। वह पटना में तैनात थे।

एसपी ने बताया क्या हुआ उस रात 14 अक्टूबर की रात को पटना से आई उत्पाद पुलिस की टीम शराब से लदी गाड़ी का पीछा कर रही थी। पिकअप वैन को रोकने के लिए दारोगा पुष्पा कुमारी गिरियक पुल पर खड़ी थीं। इसी बीच सिपाही अजीत ने बताया कि गाड़ी पुल के नीचे से जा रही है। यह सुनते ही दारोगा गाड़ी लेकर पुल के आगे से होकर नीचे पहुंचीं। तब तक पिकअप वैन और धावा दल की गाड़ी आगे निकल गई। उनके आदेश पर होमगार्ड जवान रिशु कुमार ने फायरिंग की।

सिर में पीछे से लगी गोली राइफल से तीन राउंड फायरिंग की गई। इसमें से दो गोलियां मिसफायर हो गईं। एक फायर हुई। मिसफायर खोखा बरामद हो गया है। फायर हुआ खोखा बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। गोली सिपाही के सिर में पीछे से लगी। अंदेशा है कि शराब लदे वाहन का पीछा करने के दौरान पीछे की गाड़ी से चलाई गई गोली अजीत के सिर में लग गई।

निजी गाड़ी से पटना से नालंदा आया था सिपाही उन्होंने बताया कि पटना से अजीत, प्राइवेट गाड़ी (काले रंग की स्कॉर्पियो) से आया था। उसके साथ सिर्फ एक सिपाही और ड्राइवर था। झारखंड से शराब लेकर आ रहे पिकअप वाहन की सूचना पर छापेमारी की बात बताई गई थी। दूसरी गाड़ी में नालंदा उत्पाद विभाग की एसआई और दो होमगार्ड के जवान थे।

सबूत मिटाने की कोशिश भी की एसपी ने बताया कि गोली लगने के बाद सिपाही को पावापुरी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। वहां से रेफर करने के बाद पटना ले जा रहे थे। नालंदा की सीमा पार करने के बाद वरीय अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई। सबूत मिटाने का भी प्रयास किया गया है। जिस गाड़ी में घटना हुई, उसे पटना लेकर चले गए। वाहन जब्त कर लिया गया है। इस मामले में पुलिसकर्मियों ने नियमों का पालन नहीं किया।

सिपाही और दारोगा के संबंधों की जांच जारी एसपी ने बताया कि मृत सिपाही और एसआई के बीच संबंधों को लेकर भी जांच की जा रही है। शराब लदे वाहन का पता लगाया जा रहा है। शराब के इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए टीम झारखंड भेजी गई है।

कौन-कौन हुआ गिरफ्तार? मद्य निषेध विभाग की दारोगा पुष्पा कुमारी, होमगार्ड जवान रिशु कुमार, दीनानाथ, सन्नी कुमार, पटना से आई गाड़ी में सवार सिपाही अनूप कुमार, निजी वाहन के चालक पटना जिला के खाजेकलां थाना क्षेत्र के गौरव उर्फ निशांत एवं रामकृष्णा नगर के शंकर कुमार को गिरफ्तार किया गया है।