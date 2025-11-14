Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNalanda Assembly Seat Result 2025 who will win Shrawon Kumar JDU Kaushalendra Kumar INC election counting
Nalanda Result LIVE: नालंदा में मतगणना शुरू; श्रवण कुमार या कौशलेंद्र कुमार में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Nalanda Assembly Seat Result LIVE 2025: नालंदा जिले की नालंदा असेंबली सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि जेडीयू के श्रवण कुमार फिर से चुनाव में जीत दर्ज करते हैं या फिर कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार जीत जाते हैं।

Fri, 14 Nov 2025 08:07 AMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नालंदा
Nalanda Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले की नालंदा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार और जेडीयू के श्रवण कुमार के बीच हार-जीत का मुकाबला है। कौशलेंद्र कुमार ने साल 2020 का चुनाव जेवीकेपी से लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी। इस बार देखना होगा क्या कौशलेंद्र कुमार जीत दर्ज करते हैं या श्रवण कुमार से फिर हार जाते हैं।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

सुबह 7:28 बजे- मतगणना केंद्र पर चुनाव अधिकारी और कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट पहुंच चुके हैं. सुबह 8 बजे एआरओ के टेबल पर पोस्टल बैलट की गिनती शुरू हो जाएगी. उसके साथ लगे 14 टेबल पर बारी-बारी से ईवीएम राउंड की गिनती 8.30 बजे से होगी.

मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के श्रवण कुमार ने जेवीकेपी के कौशलेंद्र कुमार को हराया था। श्रवण कुमार को 66066 वोट मिले थे। जबकि कौशलेंद्र कुमार को 49989 वोट मिले थे। तीसरे पायदान पर रहे कांग्रेस के गुंजन पटेल को 17293 वोट मिले थे। श्रवण कुमार ने साल 2015 के चुनाव में भी जीत दर्ज की थी।

नालंदा विधानसभा सीट नालंदा जिले के अंतर्गत आती है। यह सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी। 90 के दशक से पहले यहां कांग्रेस का दबदबा रहा। हालांकि, कांग्रेस नेता श्याम सुंदर सिंह 3 बार नालंदा से विधायक रहे। 1985 के बाद कांग्रेस को यहां कभी जीत नहीं मिल पाई। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और भारतीय जनता पार्टी (आरजेडी) भी इस सीट पर एक बार भी जीत दर्ज करने में नाकाम रही है।

इस सीट को जनता दल यूनाइटेड का गढ़ माना जाता है। जेडीयू के श्रवण कुमार लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें बिहार सरकार में मंत्री भी बनाया गया। जातिगत समीकरणों की बात करें तो नालंदा सीट पर कुर्मी, पासवान और यादव जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक है। इनके अलावा, राजपूत, कोइरी और भूमिहार वोटर भी अच्छी संख्या में हैं।

