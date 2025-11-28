खेत में मिली इंटर की लापता छात्रा की नग्न लाश, सीवान में गैंगरेप के बाद मर्डर? क्या कहते हैं एसपी

संक्षेप: मृत छात्रा के गले पर कटे होने के निशान मौजूद होने से संदेह है कि छात्रा की गला रेतकर हत्या की गई होगी। एक दिन पहले खेत से छात्रा के सभी कपड़ों के साथ ही चप्पल भी बरामद किया था।

बिहार के सीवान में रहस्मय ढंग से लापता इंटर की छात्रा का शव पुलिस ने बरामद किया तो हड़कंप मच गया। मृतका के शरीर पर कपड़े नहीं थे। छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने आशंका ग्रामीणों व परिजनों की ओर से जताई जा रही है। घटना जिले के पचरुखी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। शव की बरामदगी गुरुवार को गांव के ही अरहर के खेत से की गई है। जैसा कि विदित है कि उसके कपड़े एक दिन पहले ही खेत से बरामद किए गए थे। पुलिस इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से परहेज कर रही है। एसपी मनोज तिवारी ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की बात बताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

एक दिन पहले मिले कपड़े और चप्पल पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही छात्रा की हत्या के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। वहीं मृत छात्रा के गले पर कटे होने के निशान मौजूद होने से संदेह है कि छात्रा की गला रेतकर हत्या की गई होगी। विदित हो कि मंगलवार कि शाम छात्रा घर से बाहर शौच करने के लिए निकली थी। लेकिन, देर शाम तक वापस नहीं लौटने के बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। लेकिन, छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला। तत्पश्चात परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव के समीप एक अरहर के खेत से छात्रा के सभी कपड़ों के साथ ही चप्पल भी बरामद किया था। इसके बाद से ही परिजनों को छात्रा के साथ किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी थी।

एक युवक हिरासत में इधर, पुलिस डॉग स्क्वायड का सहारा लेने के साथ ही छात्रा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मोबाइल फोन का सीडीआर भी खंगालने में जुटी ही थी कि इसी बीच गुरुवार की सुबह अरहर के खेत में छात्रा का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। इधर छात्रा की हत्या की सूचना पर एफएसएल की टीम घटना स्थल पर पहुंची जहां बारीकी से जांच -पड़ताल के बाद साक्ष्य और सेंपल एकत्रित किया। छात्रा की हत्या मामले में पुलिस हत्या से संबंधित संभावित सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल में जुटी है। जांच में छात्रा का एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।