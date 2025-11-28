Hindustan Hindi News
खेत में मिली इंटर की लापता छात्रा की नग्न लाश, सीवान में गैंगरेप के बाद मर्डर? क्या कहते हैं एसपी

खेत में मिली इंटर की लापता छात्रा की नग्न लाश, सीवान में गैंगरेप के बाद मर्डर? क्या कहते हैं एसपी

संक्षेप:

मृत छात्रा के गले पर कटे होने के निशान मौजूद होने से संदेह है कि छात्रा की गला रेतकर हत्या की गई होगी। एक दिन पहले खेत से छात्रा के सभी कपड़ों के साथ ही चप्पल भी बरामद किया था।

Fri, 28 Nov 2025 10:56 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के सीवान में रहस्मय ढंग से लापता इंटर की छात्रा का शव पुलिस ने बरामद किया तो हड़कंप मच गया। मृतका के शरीर पर कपड़े नहीं थे। छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या करने आशंका ग्रामीणों व परिजनों की ओर से जताई जा रही है। घटना जिले के पचरुखी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। शव की बरामदगी गुरुवार को गांव के ही अरहर के खेत से की गई है। जैसा कि विदित है कि उसके कपड़े एक दिन पहले ही खेत से बरामद किए गए थे। पुलिस इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से परहेज कर रही है। एसपी मनोज तिवारी ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की बात बताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

एक दिन पहले मिले कपड़े और चप्पल

पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही छात्रा की हत्या के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। वहीं मृत छात्रा के गले पर कटे होने के निशान मौजूद होने से संदेह है कि छात्रा की गला रेतकर हत्या की गई होगी। विदित हो कि मंगलवार कि शाम छात्रा घर से बाहर शौच करने के लिए निकली थी। लेकिन, देर शाम तक वापस नहीं लौटने के बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। लेकिन, छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला। तत्पश्चात परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव के समीप एक अरहर के खेत से छात्रा के सभी कपड़ों के साथ ही चप्पल भी बरामद किया था। इसके बाद से ही परिजनों को छात्रा के साथ किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी थी।

एक युवक हिरासत में

इधर, पुलिस डॉग स्क्वायड का सहारा लेने के साथ ही छात्रा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मोबाइल फोन का सीडीआर भी खंगालने में जुटी ही थी कि इसी बीच गुरुवार की सुबह अरहर के खेत में छात्रा का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली। इधर छात्रा की हत्या की सूचना पर एफएसएल की टीम घटना स्थल पर पहुंची जहां बारीकी से जांच -पड़ताल के बाद साक्ष्य और सेंपल एकत्रित किया। छात्रा की हत्या मामले में पुलिस हत्या से संबंधित संभावित सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल में जुटी है। जांच में छात्रा का एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

मेडिकल रिपोर्ट से होगा खुलासा: एसपी

पचरुखी में छात्रा का शव बरामद कर लिया गया है। इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। उससे घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है। दुराचार के मामले की जांच के लिए मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद ही कुछ सही पता चलेगा। -मनोज कुमार तिवारी, एसपी, सीवान

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
