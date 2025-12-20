Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNagpur incident outcry in Muzaffarpur two labourers from Karja killed six Biharis died in the accident
नागपुर की घटना से मुजफ्फरपुर में चीख-पुकार, करजा के 2 युवकों की मौत; हादसे में 6 बिहारी मरे

नागपुर की घटना से मुजफ्फरपुर में चीख-पुकार, करजा के 2 युवकों की मौत; हादसे में 6 बिहारी मरे

संक्षेप:

मृतकों में गबसरा पंचायत के वार्ड तीन निवासी नागेश्वर सहनी के 23 वर्षीय पुत्र सुधांशु कुमार व राजेश्वर पासवान के 25 वर्षीय पुत्र अजय कुमार शामिल हैं, जबकि घायल युवक बुल्ला सहनी के 28 वर्षीय पुत्र प्रकाश कुमार है।

Dec 20, 2025 11:20 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, मड़वन, एक संवाददाता
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र के नागपुर में शुक्रवार की सुबह पानी की टंकी गिरने से दबकर बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों में मुजफ्फरपुर के दो युवक शामिल थे। करजा थाना क्षेत्र के गबसरा के दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मृतकों में गबसरा पंचायत के वार्ड तीन निवासी नागेश्वर सहनी के 23 वर्षीय पुत्र सुधांशु कुमार व राजेश्वर पासवान के 25 वर्षीय पुत्र अजय कुमार शामिल हैं, जबकि घायल युवक बुल्ला सहनी के 28 वर्षीय पुत्र प्रकाश कुमार है। पूर्व मुखिया हितलाल सहनी ने बताया कि भतीजा सुधांशु नागपुर के एमआईडीसी इलाके में अबाडा सोलर प्लांट में फीटर का काम करता था। इसी दौरान लोहे के स्ट्रेचर से पानी टंकी नीचे गिर गई, जिसमें दबकर सुधांशु और अजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जानकारी अनुसार शुक्रवार को नागपुर के अवादा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड के सौर पैनल निर्माण कारखाने में हादसा हुआ जहां एल्युमीनियम से बनी पानी की टंकियों का निर्माण किया गया था। निर्माण पूरा होने के बाद रामा बांध से लाए गए पानी से टंकी की क्षमता की टेस्टिंग की जा रही थी। इसी दौरान अत्यधिक दबाव के कारण टंकी जोरदार धमाके के साथ फट गया और पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। वहां मौजूद मजदूर नीचे दब गए। उनमें 6 बिहार मजदूरों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं। राहत एवं बचाव कार्य चलाकर मलबा हटाया गया और फंसे मजदूरों को बाहर निकाला गया। मरने वालों की पहचान अरविंद ठाकुर (28), अशोक पटेल (42), अजय पासवान (26), सुधांशु कुमार सहनी (36), बुलेट इंद्रजीत साह (30) और शमीम अंसारी (42) के रूप में हुई है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Accident Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।