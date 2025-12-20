नागपुर की घटना से मुजफ्फरपुर में चीख-पुकार, करजा के 2 युवकों की मौत; हादसे में 6 बिहारी मरे

संक्षेप: मृतकों में गबसरा पंचायत के वार्ड तीन निवासी नागेश्वर सहनी के 23 वर्षीय पुत्र सुधांशु कुमार व राजेश्वर पासवान के 25 वर्षीय पुत्र अजय कुमार शामिल हैं, जबकि घायल युवक बुल्ला सहनी के 28 वर्षीय पुत्र प्रकाश कुमार है।

महाराष्ट्र के नागपुर में शुक्रवार की सुबह पानी की टंकी गिरने से दबकर बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों में मुजफ्फरपुर के दो युवक शामिल थे। करजा थाना क्षेत्र के गबसरा के दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है।

मृतकों में गबसरा पंचायत के वार्ड तीन निवासी नागेश्वर सहनी के 23 वर्षीय पुत्र सुधांशु कुमार व राजेश्वर पासवान के 25 वर्षीय पुत्र अजय कुमार शामिल हैं, जबकि घायल युवक बुल्ला सहनी के 28 वर्षीय पुत्र प्रकाश कुमार है। पूर्व मुखिया हितलाल सहनी ने बताया कि भतीजा सुधांशु नागपुर के एमआईडीसी इलाके में अबाडा सोलर प्लांट में फीटर का काम करता था। इसी दौरान लोहे के स्ट्रेचर से पानी टंकी नीचे गिर गई, जिसमें दबकर सुधांशु और अजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।