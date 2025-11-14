Hindustan Hindi News
Nabinagar Result LIVE: नबीनगर चुनाव नतीजा; अमोद कुमार सिंह या चेतन आनंद में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Nabinagar Assembly Seat Result LIVE 2025: औरंगाबाद जिले की नबीनगर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि आरजेडी के अमोद कुमार सिंह जीतते हैं या जेडीयू के चेतन आनंद।

Fri, 14 Nov 2025 06:20 AMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
बिहार विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद जिले की नबीनगर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के अमोद कुमार सिंह और जेडीयू के चेतन आनंद के बीच हार-जीत का मुकाबला है। इस चुनाव में दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है। साल 2020 के चुनाव में आरजेडी के विजय कुमार सिंह ने जेडीयू के वीरेंद्र कुमार को हराया था। क्या इस चुनाव में आरजेडी अपनी जीत को बरकरार रखते हुए जीत दर्ज कर पाती है या जेडीयू उसे हरा देती है।

नबीनगर विधानसभा सीट औरंगाबाद जिले में आती है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के विजय कुमार सिंह (64,943 वोट) ने जेडीयू के वीरेंद्र कुमार सिंह (44,822 वोट) को हराया था। रालोसपा के धर्मेंद्र कुमार (23,490 वोट) भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए तीसरे पायदान पर रहे थे। नबीनगर विधानसभा सीट पर राजपूत जाति के अलावा यादव और रविदास वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं।

शुरुआती दशकों में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। कांग्रेस ने 1990 तक 8 बार नबीनगर पर कब्जा जमाया। इस बीच एक-एक बार सीपीआई और जनता पार्टी के भी विधायक रहे। इस विधानसभा पर अनुग्रह नारायण सिन्हा और उनके बेटे सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने लंबे समय तक काबिज रहे हैं। सत्येंद्र बाबू ने मुख्यमंत्री के तौर पर भी साल 1980-90 के बीच लगभग नौ महीने तक कार्य किया है।

1995 में वीरेंद्र सिंह ने नबीनगर में जनता दल का परचम लहराया। 1996 के उपचुनाव में बाहुबली पूर्व सासंद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद यहां से विधायक चुनी गईं। इसके बाद आरजेडी के भीम यादव दो बार जीते। 2005 में विजय सिंह ने लोजपा को पहली बार यहां जीत दिलाई। इसके बाद 10 साल यह सीट जेडीयू के पास रही और वीरेंद्र सिंह लगातार दो बार विधायक रहे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
nabinagar Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..
