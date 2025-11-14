Nabinagar Result LIVE: नबीनगर चुनाव नतीजा; अमोद कुमार सिंह या चेतन आनंद में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Nabinagar Assembly Seat Result LIVE 2025: औरंगाबाद जिले की नबीनगर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि आरजेडी के अमोद कुमार सिंह जीतते हैं या जेडीयू के चेतन आनंद।

बिहार विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद जिले की नबीनगर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के अमोद कुमार सिंह और जेडीयू के चेतन आनंद के बीच हार-जीत का मुकाबला है। इस चुनाव में दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है। साल 2020 के चुनाव में आरजेडी के विजय कुमार सिंह ने जेडीयू के वीरेंद्र कुमार को हराया था। क्या इस चुनाव में आरजेडी अपनी जीत को बरकरार रखते हुए जीत दर्ज कर पाती है या जेडीयू उसे हरा देती है।

नबीनगर विधानसभा सीट औरंगाबाद जिले में आती है और काराकाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के विजय कुमार सिंह (64,943 वोट) ने जेडीयू के वीरेंद्र कुमार सिंह (44,822 वोट) को हराया था। रालोसपा के धर्मेंद्र कुमार (23,490 वोट) भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए तीसरे पायदान पर रहे थे। नबीनगर विधानसभा सीट पर राजपूत जाति के अलावा यादव और रविदास वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं।

शुरुआती दशकों में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। कांग्रेस ने 1990 तक 8 बार नबीनगर पर कब्जा जमाया। इस बीच एक-एक बार सीपीआई और जनता पार्टी के भी विधायक रहे। इस विधानसभा पर अनुग्रह नारायण सिन्हा और उनके बेटे सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने लंबे समय तक काबिज रहे हैं। सत्येंद्र बाबू ने मुख्यमंत्री के तौर पर भी साल 1980-90 के बीच लगभग नौ महीने तक कार्य किया है।