बिहार में आतंकी अलर्ट के बीच मिला रहस्यमयी पैराशूट, लोग बोले- किसी को उतरते देखा

बिहार में आतंकी अलर्ट के बीच छपरा जिले के कोपा इलाके में रहस्यमयी पैराशूट मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि किसी को उतरते हुए भी देखा है, जो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है।

बिहार में आतंकी अलर्ट के बीच छपरा जिले के कोपा थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम को अचानक दहशत का माहौल बन गया। जब एक निजी स्कूल के पीछे जंगल में रहस्यमयी पैराशूट मिला। पैराशूट दिखते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही कोपा एडिशनल थानाध्यक्ष अजित कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घंटों तक जंगल की छानबीन कराई। पुलिस ने मौके से करीब 50 मीटर लंबी प्लास्टिक की रस्सी बरामद की है, जो पैराशूट से बंधी हुई थी।

ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें पैराशूट से कोई लटका हुआ भी नजर आया था। हालांकि मौके पर पुलिस को किसी व्यक्ति के होने के सबूत नहीं मिले। इस रहस्यमयी घटनाक्रम ने लोगों के बीच कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दरअसल, कुछ दिनों पहले ही नेपाल की सीमा से आतंकी गतिविधियों के संभावित खतरे की चर्चा उठी थी। ऐसे में पैराशूट मिलने की घटना को लोग उसी से जोड़कर देख रहे हैं। ग्रामीणों में आशंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति पैराशूट के जरिए इलाके में उतरा और फरार हो गया।