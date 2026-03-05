सियासत में मेरा नंबर बड़ी धमक के साथ आएगा; होली पर मटन के बहाने रोहिणी की हुंकार

होली पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर ट्वीट कर मटन को बिहारियों का इमोशन बताया। वहीं बिहार में सियासी उथल-पुथल पर उन्होंने कहा कि सियासत में सबका नंबर आता है, मेरा भी आएगा और बड़ी धमक के साथ आएगा।

होली पर बिहार की सियासत में मची उथल-पुथल के बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्वीट सुर्खियों में बना हुआ है। होली के दिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कई पोस्ट किए। एक पोस्ट का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बिहार में मटन बनाने की अनेकों और विविध रेसिपीज हैं, क्योंकि मटन हम बिहारियों के लिए महज एक व्यंजन नहीं बल्कि इमोशन है।

आगे उन्होने लिखा कि रही बात बिहार की सियासत की तो लगता है कि बिहार में हो रहा कुछ खेला, बदल सकती है बिहार की सियासी बेला। वैसे गैरों की गैर जानें, मैं तो बस इतना जानूं खेल और सियासत में सबका नंबर आता है, मेरा भी आएगा और बड़ी धमक के साथ आएगा।

आपको बता दें बिहार चुनाव के बाद राजद में मचे बवाल के बीच रोहिणी ने आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए। सिंगापुर चली गई थी। उन्होने कहा था कि अगर कोई पार्टी के प्रदर्शन पर सवाल करता है, जिम्मेदारी पूछता है तो उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। 2024 का लोकसभा चुनाव रोहिणी आचार्य ने सारण की सीट से लड़ा था। लेकिन उन्होने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होने तेजस्वी यादव के लिए चुनाव प्रचार किया था। लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन बार फिर से उन्होने राजनीति में वापसी का दावा किया है।

नीतीश ने राज्यसभाक के लिए नामांकन किया वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आज राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। जिसके पर रोहिणी ने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की 'कमजोर नस' दबा रखी है। साथ ही मौजूदा हालात को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जोड़ा। उन्होंने लिखा, 'अपनों के साथ बारम्बार बेवफाई करने वाले नीतीश कुमार जी .. खुद के गर्त में धकेले जाने और अपनी बदहाली के आप खुद जिम्मेदार हैं आपके साथ आज जो हो रहा आप उसके ही हकदार हैं।