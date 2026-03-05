Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सियासत में मेरा नंबर बड़ी धमक के साथ आएगा; होली पर मटन के बहाने रोहिणी की हुंकार

Mar 05, 2026 02:58 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

होली पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर ट्वीट कर मटन को बिहारियों का इमोशन बताया। वहीं बिहार में सियासी उथल-पुथल पर उन्होंने कहा कि सियासत में सबका नंबर आता है, मेरा भी आएगा और बड़ी धमक के साथ आएगा।

सियासत में मेरा नंबर बड़ी धमक के साथ आएगा; होली पर मटन के बहाने रोहिणी की हुंकार

होली पर बिहार की सियासत में मची उथल-पुथल के बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्वीट सुर्खियों में बना हुआ है। होली के दिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कई पोस्ट किए। एक पोस्ट का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बिहार में मटन बनाने की अनेकों और विविध रेसिपीज हैं, क्योंकि मटन हम बिहारियों के लिए महज एक व्यंजन नहीं बल्कि इमोशन है।

आगे उन्होने लिखा कि रही बात बिहार की सियासत की तो लगता है कि बिहार में हो रहा कुछ खेला, बदल सकती है बिहार की सियासी बेला। वैसे गैरों की गैर जानें, मैं तो बस इतना जानूं खेल और सियासत में सबका नंबर आता है, मेरा भी आएगा और बड़ी धमक के साथ आएगा।

आपको बता दें बिहार चुनाव के बाद राजद में मचे बवाल के बीच रोहिणी ने आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए। सिंगापुर चली गई थी। उन्होने कहा था कि अगर कोई पार्टी के प्रदर्शन पर सवाल करता है, जिम्मेदारी पूछता है तो उसे अपमान का सामना करना पड़ता है। 2024 का लोकसभा चुनाव रोहिणी आचार्य ने सारण की सीट से लड़ा था। लेकिन उन्होने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होने तेजस्वी यादव के लिए चुनाव प्रचार किया था। लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन बार फिर से उन्होने राजनीति में वापसी का दावा किया है।

ये भी पढ़ें:नीतीश के बेटे की पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री? कौन हैं होने वाले Dy CM निशांत
ये भी पढ़ें:नीतीश, नितिन समेत 6 ने किया राज्यसभा चुनाव में नामांकन; ओवैसी का वैल्यू बढ़ा

नीतीश ने राज्यसभाक के लिए नामांकन किया

वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आज राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। जिसके पर रोहिणी ने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की 'कमजोर नस' दबा रखी है। साथ ही मौजूदा हालात को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जोड़ा। उन्होंने लिखा, 'अपनों के साथ बारम्बार बेवफाई करने वाले नीतीश कुमार जी .. खुद के गर्त में धकेले जाने और अपनी बदहाली के आप खुद जिम्मेदार हैं आपके साथ आज जो हो रहा आप उसके ही हकदार हैं।

बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू- तेजस्वी

नामांकन से पहले नीतीश कुमार ने अपने एक्स पर लिखा कि, ‘संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। बिहार की नई सरकार को मेरा सपोर्ट रहेगा। जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि, बिहार में महाराष्ट्र मॉडल बीजेपी ने लागू किया है। भाजपा ने नीतीश कुमार को इतना टॉर्चर किया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा है। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी को खत्म कर देती है। बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक किया है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Bihar News Bihar Top News Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।