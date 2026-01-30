मेरे घर पर कब्जा हो गया है; विजय सिन्हा के जनता दरबार में पहुंची कांग्रेस की पूर्व विधायक

संक्षेप: डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के जनता दरबार में कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रतिमा दास ने घर कब्जे की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि रिश्तेदार/महिला ने 2021 से पटना सिटी अगमकुआं के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी स्थित मकान पर कब्जा कर रखा है। डिप्टी सीएम ने जांच व कार्रवाई का भरोसा दिया।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के पटना में जनता दरबार में शुक्रवार को एक अहम मामला सामने आया। कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रतिमा कुमारी दास अपनी शिकायत लेकर उपमुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आयोजित जनता दरबार में पहुंचीं। उन्होंने डिप्टी सीएम से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके एक रिश्तेदार ने उनके घर पर कब्जा कर लिया है और वे लंबे समय से न्याय के लिए भटक रही हैं। शिकायत सुनने के बाद उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया और संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देने की बात कही।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दरअसल, भाजपा के सहयोग कार्यक्रम के तहत भाजपा कोटे के मंत्री नियमित रूप से जनता दरबार लगाते हैं, जहां आम लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया था। इस दौरान आम फरियादियों के साथ-साथ पूर्व विधायक प्रतिमा दास भी पहुंचीं और पारिवारिक जमीन एवं मकान विवाद से जुड़ी अपनी समस्या रखी।

प्रतिमा दास ने बताया कि यह विवाद साल 2021 से चला आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत भूतनाथ रोड स्थित बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, टीवी टावर के पास स्थित उनके मकान पर जबरन कब्जा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि उनके ससुर, सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त (उत्पाद) चंद्रिका दास का 6 नवंबर 2021 को निधन हो गया था। इसके बाद श्राद्ध कर्म के लिए परिवार गांव गया था और घर की देखरेख के लिए एक महिला को रखा गया था।