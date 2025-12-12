Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
My Block My Pride special plan to preserve 265 heritage sites of historical religious cultural importance in Bihar
मेरा प्रखंड मेरा गौरव; ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व के 265 धरोहर को सहेजने का खास प्लान

मेरा प्रखंड मेरा गौरव; ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व के 265 धरोहर को सहेजने का खास प्लान

संक्षेप:

इन चिह्नित स्थलों को पर्यटन के मानचित्र पर लाकर उसे पहले से अधिक समृद्ध बनाया जाएगा। विभाग ने 37 जिलों के डीएम को कुल 26 लाख 50 हजार रुपये का आवंटन स्वीकृत किया है।

Dec 12, 2025 10:46 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, भागलपुर, मुख्य संवाददाता
बिहार में ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 265 स्थल चिह्नित किए गए हैं। पर्यटन विभाग ने इन धरोहरों को बताने वाले प्रदेश के 37 जिलों के प्रतिभागियों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। ‘मेरा प्रखंड, मेरा गौरव’ प्रतियोगिता के 265 विजेताओं को 10-10 हजार रुपये मिलेंगे। विभाग को भागलपुर के 12 प्रखंडों के 12 स्थलों के बारे में राज्य सरकार को जानकारी मिली है। अन्य जिलों में भी तलाश की जा रही है।

विभाग का कहना है कि इन चिह्नित स्थलों को पर्यटन के मानचित्र पर लाकर उसे पहले से अधिक समृद्ध बनाया जाएगा। विभाग ने 37 जिलों के डीएम को कुल 26 लाख 50 हजार रुपये का आवंटन स्वीकृत किया है जिनका वितरण प्रतिभागियों के बीच किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, सबसे अधिक प्रतिभागी वैशाली में पुरस्कृत किए जाएंगे। यहां 14 प्रतिभागियों को 10-10 हजार रुपये मिलेंगे।

इनके अलावे नालंदा के 13, रोहतास के 13, भागलपुर के 12, बेगूसराय के 12, पटना के 11, औरंगाबाद के 11, कैमूर के (भभुआ), बक्सर के 11, मुजफ्फरपुर के 10, बेतिया के 10, अररिया के 7, अरवल के 5, बांका के 9, आरा के 7, दरभंगा के 4, मोतिहारी के 8, गया के 3, गोपालगंज के 6, जमुई के 9, जहानाबाद के 6, कटिहार के 3, खगड़िया के 4, लखीसराय के 7, मुंगेर के 1, मधुबनी के 6, मधेपुरा के 5, नवादा के 6, पूर्णिया के 3, समस्तीपुर के 8, सारण के 7, शिवहर के 3, सिवान के 4, सहरसा के 4, शेखपुरा के 2 और सीतामढ़ी के 8 प्रतिभागियों को वहां के जिलाधिकारी पुरस्कार स्वरूप राशि वितरित करेंगे।

बिहार में पयर्टन उद्योग को बढ़ावा देने और टूरिस्ट इनकम बढ़ाने के लिए यह प्लान बनाया गया है। बड़ी संख्या में ऐसे स्थल ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। इन्हें विकसित कर दिया जाए तो बाहर से लोग पहुंचेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार का साधन मिलेगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
