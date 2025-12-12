मेरा प्रखंड मेरा गौरव; ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व के 265 धरोहर को सहेजने का खास प्लान

संक्षेप: इन चिह्नित स्थलों को पर्यटन के मानचित्र पर लाकर उसे पहले से अधिक समृद्ध बनाया जाएगा। विभाग ने 37 जिलों के डीएम को कुल 26 लाख 50 हजार रुपये का आवंटन स्वीकृत किया है।

बिहार में ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 265 स्थल चिह्नित किए गए हैं। पर्यटन विभाग ने इन धरोहरों को बताने वाले प्रदेश के 37 जिलों के प्रतिभागियों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। ‘मेरा प्रखंड, मेरा गौरव’ प्रतियोगिता के 265 विजेताओं को 10-10 हजार रुपये मिलेंगे। विभाग को भागलपुर के 12 प्रखंडों के 12 स्थलों के बारे में राज्य सरकार को जानकारी मिली है। अन्य जिलों में भी तलाश की जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विभाग का कहना है कि इन चिह्नित स्थलों को पर्यटन के मानचित्र पर लाकर उसे पहले से अधिक समृद्ध बनाया जाएगा। विभाग ने 37 जिलों के डीएम को कुल 26 लाख 50 हजार रुपये का आवंटन स्वीकृत किया है जिनका वितरण प्रतिभागियों के बीच किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, सबसे अधिक प्रतिभागी वैशाली में पुरस्कृत किए जाएंगे। यहां 14 प्रतिभागियों को 10-10 हजार रुपये मिलेंगे।

इनके अलावे नालंदा के 13, रोहतास के 13, भागलपुर के 12, बेगूसराय के 12, पटना के 11, औरंगाबाद के 11, कैमूर के (भभुआ), बक्सर के 11, मुजफ्फरपुर के 10, बेतिया के 10, अररिया के 7, अरवल के 5, बांका के 9, आरा के 7, दरभंगा के 4, मोतिहारी के 8, गया के 3, गोपालगंज के 6, जमुई के 9, जहानाबाद के 6, कटिहार के 3, खगड़िया के 4, लखीसराय के 7, मुंगेर के 1, मधुबनी के 6, मधेपुरा के 5, नवादा के 6, पूर्णिया के 3, समस्तीपुर के 8, सारण के 7, शिवहर के 3, सिवान के 4, सहरसा के 4, शेखपुरा के 2 और सीतामढ़ी के 8 प्रतिभागियों को वहां के जिलाधिकारी पुरस्कार स्वरूप राशि वितरित करेंगे।