Muzaffarpur News: मोतीपुर में युवक की गर्दन पर चाकू से हमला

Muzaffarpur News: मोतीपुर। पुराने बाजार गांव के समीप एनएच 27 पर बुधवार की रात पैदल घर लौट रहे युवक पर चाकू से वार कर दिया। चाकू युवक की गर्दन पर लगा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पुरन टोला कोदरकट्टा निवासी हरिलाल सहनी के पुत्र छोटेलाल कुमार (23) को सीएचसी में भर्ती कराया। छोटेलाल कुमार ने पुलिस को बताया कि वह मोतीपुर बाजार से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक परिचित ने बताया कि कुछ लोग खोज रहे हैं। इस बीच आगे बढ़ने पर पीछे से तीन लोग आए और पिटाई करने लगे, जब तक कुछ समझ पाता चाकू से वार कर दिया।