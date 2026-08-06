Muzaffarpur News: मोतीपुर में युवक की गर्दन पर चाकू से हमला
Muzaffarpur News: मोतीपुर में एनएच 27 पर बुधवार रात एक 23 वर्षीय युवक छोटेलाल कुमार पर चाकू से हमला किया गया। युवक अपने घर लौट रहा था जब तीन लोगों ने उस पर हमला किया। आरोपी युवक की शादी में रुकावट डालने के संदर्भ में उसके परिवार से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Muzaffarpur News: मोतीपुर। पुराने बाजार गांव के समीप एनएच 27 पर बुधवार की रात पैदल घर लौट रहे युवक पर चाकू से वार कर दिया। चाकू युवक की गर्दन पर लगा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पुरन टोला कोदरकट्टा निवासी हरिलाल सहनी के पुत्र छोटेलाल कुमार (23) को सीएचसी में भर्ती कराया। छोटेलाल कुमार ने पुलिस को बताया कि वह मोतीपुर बाजार से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक परिचित ने बताया कि कुछ लोग खोज रहे हैं। इस बीच आगे बढ़ने पर पीछे से तीन लोग आए और पिटाई करने लगे, जब तक कुछ समझ पाता चाकू से वार कर दिया।
छोटेलाल ने बताया कि बरुराज की एक लड़की से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद वह प्रेमिका से कोर्ट में शादी की थी। तब से ससुराल वाले उसके जान के पीछे पड़े थे। बताया कि तीन दिन पहले सास की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पत्नी के बहनोई उसे साथ ले गए। थानेदार संजीव कुमार सिंह ने बताया कि छानबीन की जा रही है।