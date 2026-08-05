Muzaffarpur News: चरित्र प्रमाणपत्र के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे दर्जनों युवा
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में चरित्र प्रमाणपत्र प्राप्त करने में देरी हो रही है, जिससे नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को परेशानी हो रही है। एसएसपी कार्यालय में दर्जनों युवाओं ने इसकी शिकायत की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि एक से दो दिनों में सभी प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रसं। इन दिनों थानों में चरित्र प्रमाणपत्र एक सप्ताह से अधिक समय तक लटक जा रहा है। नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को चरित्र प्रमाणपत्र कम समय में लेने की मजबूरी होती है। थाना में आवेदन लटकने पर उन्हें परेशानी हो रही है। इस समस्या को लेकर बुधवार को दर्जनों युवाओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। सभी को आश्वस्त किया गया कि एक से दो दिनों के अंदर सभी का चरित्र का सत्यापन कर प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।
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