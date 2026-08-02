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Muzaffarpur News: रंग भेद व लिंग भेद से ऊपर उठकर जीवन जीएं युवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एकदिवसीय युवा अभिप्रेरणा शिविर का आयोजन बाबा आम्टे सेंटर फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट द्वारा किया गया। शिविर में विभिन्न कॉलेजों के छात्रों और दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। प्रो. मनेंद्र कुमार और डॉ. संगीता अग्रवाल ने युवाओं को रंग और लिंग भेद से ऊपर उठने की प्रेरणा दी।

Muzaffarpur News: रंग भेद व लिंग भेद से ऊपर उठकर जीवन जीएं युवा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बाबा आम्टे सेंटर फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ओर से शुभम विकलांग विकास संस्थान के सभागार में रविवार को एकदिवसीय युवा अभिप्रेरणा शिविर का आयोजन किया गया।शिविर का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में अलग अलग कॉलेज के सैकड़ों छात्र-छात्राएं एवं शुभम के दिव्यांग बच्चे शामिल हुए। अध्यक्षता करते हुए बिहार विश्वविद्यालय के जंतुविज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. मनेंद्र कुमार ने कहा कि युवा देश की चिराग हैं। महेश प्रसाद सिन्हा साइंस कॉलेज के जंतुविज्ञान के पूर्व विभागाध्यक्ष जयप्रकाश नारायण देव ने कहा कि युवाओं को रंग भेद, लिंग भेद से ऊपर उठकर जीवन जीना चाहिए।शुभम

विकलांग विकास संस्थान की सचिव डॉ. संगीता अग्रवाल ने कहा कि अहंकार किसी भी व्यक्ति को नाश कर देती है। मनुष्य के लिए कर्तव्य का पालन ही धर्म का पालन है। मुख्य वक्ता शिक्षक गौरी शंकर ठाकुर, समाजसेवी संजीव साहू थे। मंच संचालन संस्था के अध्यक्ष राम बाबू ने किया।

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