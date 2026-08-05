Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: चरित्र प्रमाणपत्र के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे दर्जनों युवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में चरित्र प्रमाणपत्र प्राप्त करने में देरी हो रही है, जिससे नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को परेशानी हो रही है। एसएसपी कार्यालय में दर्जनों युवाओं ने इसकी शिकायत की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि एक से दो दिनों में सभी प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।

Muzaffarpur News: चरित्र प्रमाणपत्र के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे दर्जनों युवा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रसं। इन दिनों थानों में चरित्र प्रमाणपत्र एक सप्ताह से अधिक समय तक लटक जा रहा है। नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को चरित्र प्रमाणपत्र कम समय में लेने की मजबूरी होती है। थाना में आवेदन लटकने पर उन्हें परेशानी हो रही है। इस समस्या को लेकर बुधवार को दर्जनों युवाओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। सभी को आश्वस्त किया गया कि एक से दो दिनों के अंदर सभी का चरित्र का सत्यापन कर प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।