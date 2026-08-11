Muzaffarpur News: चाकू के हमले से घायल, प्राथमिकी दर्ज
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में एक युवक ने लालबाबू महतो को चाकू से घायल कर दिया। वारदात के समय महतो ने सहायता के लिए चिल्लाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हमलावर को पकड़ लिया। युवक की पहचान रमेश राम के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मनियारी थाना क्षेत्र के विशुनपुर जयनारायण सिलौत में सोमवार को गांव के लालबाबू महतो को उनके दरवाजे पर ही एक युवक ने चाकू से वार कर घायल कर दिया। जब लालबाबू महतो चिल्लाया तो घर एवं आसपास के लोग पहुंचे तो उसे काबू में किया।युवक की पहचान मनियारी थाना क्षेत्र के रतनौली गांव निवासी रमेश राम के रूप में हुई। ग्रामीणों की सूचना पर मनियारी पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। मनियारी थानाध्यक्ष श्रीकांत चौरसिया ने बताया कि लालबाबू महतो का पहले से कोई विवाद नहीं था। उनसे पहले से गहरा संबंध रहा है। जब युवक से हमले का कारण पूछा गया तो कोई ठोस कारण नहीं बताया।
मंगलवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा।
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