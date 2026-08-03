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Muzaffarpur News: पूर्व के विवाद में युवक से मारपीट

By Arun Kumar Singh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मछही गांव में सोमवार को पूर्व विवाद के चलते कुछ युवकों ने मो. इरफान की पिटाई कर दी, जिससे उनके कान पर चोट आई। परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। मो. इरफान ने इस मामले में पुलिस को आवेदन दिया है और पुलिस छानबीन कर रही है।

Muzaffarpur News: पूर्व के विवाद में युवक से मारपीट

Muzaffarpur News: सकरा। थाना क्षेत्र के मछही गांव में सोमवार को पूर्व के विवाद में कुछ युवकों ने मो. इरफान की पिटाई कर दी। मारपीट में मो. इरफान के कान पर जख्म हो गया। परिजनों की मदद से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर मो. इरफान ने पुलिस को आवेदन दिया है। पुलिस ने बताया कि छानबीन की जा रही है।

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