Muzaffarpur News: पूर्व के विवाद में युवक से मारपीट

Muzaffarpur News: सकरा। थाना क्षेत्र के मछही गांव में सोमवार को पूर्व के विवाद में कुछ युवकों ने मो. इरफान की पिटाई कर दी। मारपीट में मो. इरफान के कान पर जख्म हो गया। परिजनों की मदद से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर मो. इरफान ने पुलिस को आवेदन दिया है। पुलिस ने बताया कि छानबीन की जा रही है।