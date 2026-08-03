Muzaffarpur News: शादी का झांसा देकर किशोरी को किया अगवा
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: एक गांव के युवक ने किशोरी का अपहरण किया और उसे नशीली दवा पिलाकर एक कमरे में बंद कर उसके साथ गलत काम किया। किशोरी के परिवार ने युवक के घर पहुंचकर विरोध किया, जिसके बाद युवक उसे छोड़कर भाग गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
Muzaffarpur News: सकरा। थाना क्षेत्र के एक गांव से रविवार को युवक ने किशोरी को अगवा कर लिया। किशोरी को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और एक कमरे में बंद कर उसके साथ गलत काम किया। खोजबीन के दौरान परिजनों को जानकारी मिली तो युवक के घर पहुंचा। विरोध करने पर आरोपित ने किशोरी को सुजावलपुर चौक पर छोड़ दिया और फरार हो गया। मामले को लेकर किशोरी के परिजन ने थाना में शिकायत की है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक ने शादी का झांसा देकर पुत्री को अगवा कर लिया। पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर किशोरी के साथ गलत काम किया।
पुलिस ने बताया कि छानबीन की जा रही है।
लेखक के बारे मेंArun Kumar Singh
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