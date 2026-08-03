Muzaffarpur News: शादी का झांसा देकर किशोरी को किया अगवा

Muzaffarpur News: सकरा। थाना क्षेत्र के एक गांव से रविवार को युवक ने किशोरी को अगवा कर लिया। किशोरी को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और एक कमरे में बंद कर उसके साथ गलत काम किया। खोजबीन के दौरान परिजनों को जानकारी मिली तो युवक के घर पहुंचा। विरोध करने पर आरोपित ने किशोरी को सुजावलपुर चौक पर छोड़ दिया और फरार हो गया। मामले को लेकर किशोरी के परिजन ने थाना में शिकायत की है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक ने शादी का झांसा देकर पुत्री को अगवा कर लिया। पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर किशोरी के साथ गलत काम किया।