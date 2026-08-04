Muzaffarpur News: युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत, दुष्कर्म की चर्चा

Muzaffarpur News: सकरा, हिन्दुस्तान संवाददाता बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार रात एक युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। युवती के साथ दुष्कर्म व नशीला पदार्थ खिलाने की चर्चा रही। हालांकि, डीएसपी पूर्वी टू सकरा मनोज कुमार सिंह ने इसे अफवाह बताया। कहा कि युवती के परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ कर बयान दर्ज किया गया है। सभी ने बताया कि युवती की तबीयत खराब हो गई थी। इलाज के लिए शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में परिजनों से आवेदन लिया गया है। इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है।