Muzaffarpur News: युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत, दुष्कर्म की चर्चा
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक युवती की संदिग्ध मौत हुई है। चर्चा है कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ और उसे नशीला पदार्थ दिया गया। पुलिस ने इसे अफवाह बताया है, जबकि परिवार वालों का कहना है कि उसकी तबीयत खराब थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
Muzaffarpur News: सकरा, हिन्दुस्तान संवाददाता बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार रात एक युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। युवती के साथ दुष्कर्म व नशीला पदार्थ खिलाने की चर्चा रही। हालांकि, डीएसपी पूर्वी टू सकरा मनोज कुमार सिंह ने इसे अफवाह बताया। कहा कि युवती के परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ कर बयान दर्ज किया गया है। सभी ने बताया कि युवती की तबीयत खराब हो गई थी। इलाज के लिए शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में परिजनों से आवेदन लिया गया है। इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंArun Kumar Singh
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