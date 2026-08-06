Muzaffarpur News: मनियारी में गांजा बेचते युवक गिरफ्तार
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में पकाही स्थित एक दुकान से पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो गांजा बेच रहा था। पुलिस ने दुकान से 74 ग्राम गांजा बरामद किया। युवक की पहचान रुपेश कुमार के रूप में हुई है, और उससे पूछताछ जारी है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही में एक दुकान में गांजा बेचते हुए एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष श्रीकांत चौरसिया ने बताया कि युवक की गांजा बेचने की शिकायत मिल रही थी। बुधवार शाम छापेमारी के दौरान उसकी दुकान से 74 ग्राम गांजा बरामद की गई। युवक की पहचान स्थानीय रुपेश कुमार के रूप में हुई। उससे पूछताछ की जा रही है। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें