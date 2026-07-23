Muzaffarpur News: मॉडल अस्पताल के ईसीजी केंद्र पर महिला मरीजों ने किया हंगामा
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के मॉडल अस्पताल के ईसीजी केंद्र पर महिला मरीजों ने पुरुष टेक्नीशियन के खिलाफ हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि टेक्नीशियन जांच के दौरान गलत व्यवहार करते हैं। सिविल सर्जन ने महिला टेक्नीशियन की लापरवाही पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामले की जांच जारी है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। मॉडल अस्पताल के ईसीजी केंद्र पर गुरुवार को महिला मरीजों के हंगामा किया। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। महिला मरीजों ने पुरुष टेक्नीशियन के द्वारा ईसीजी करने पर कड़ी आपत्ति जताई और जांच कराने से इंकार कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि पुरुष टेक्नीशियन जांच के दौरान गलत व्यवहार करते हैं। बताया कि चार दिन पहले भी इसको लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हंगामे की सूचना पर कार्रवाई
वहीं, हंगामे की सूचना पर सिविल सर्जन डॉ. सुधीर कुमार मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान पता चला कि ड्यूटी पर तैनात महिला ईसीजी टेक्नीशियन रूबी कुमारी केंद्र से गायब है। इस पर सीएस ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही लापरवाही बरतने पर महिला टेक्नीशियन रूबी का वेतन काटने और उनसे स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया। सीएस ने कहा कि महिला मरीजों की सुविधा और सम्मान के लिए अस्पताल में महिला कर्मी की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। मामले की जांच कराई जा रही है। दोषी होने पर कार्रवाई होगी। फिलहाल, वेतन काटने के साथ जवाब तलब किया गया है।
चार दिन पूर्व भी महिलाओं ने की थी शिकायत
सिविल सर्जन को मौके पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि चार दिन पहले भी महिलाओं ने पुरुष टेक्नीशियन के द्वारा ईसीजी करने पर आपत्ति जताई थी। साथ ही इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं का आरोप था कि ईसीजी करने के दौरान पुरुष कर्मी का व्यवहार ठीक नहीं होता है। वे गलत तरीके से उनके साथ पेश आते हैं। सीएस ने कहा कि इसकी भी जांच कराई जाएगी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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