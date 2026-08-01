Muzaffarpur News: टीम ने केस की प्रगति की ली जानकारी
Muzaffarpur News: महिला विकास मंच मुजफ्फरपुर की टीम ने हथौड़ी में रेखा देवी के साथ हुए मारपीट और गाली-गलौज के मामले की जानकारी ली। पीड़िता ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ थाना में आवेदन दिया था, लेकिन पिछले दो महीनों से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने जांच शुरू की है।
Muzaffarpur News: हथौड़ी। महिला विकास मंच मुजफ्फरपुर की पांच सदस्यीय टीम शनिवार को हथौड़ी पहुंची। टीम ने डकरामा निवासी रेखा देवी से मारपीट, गाली-गलौज एवं खर्च निर्वहन नहीं करने के मामले की जानकारी ली। पीड़िता ने बताया कि पति सहित चार के खिलाफ थाना में आवेदन दिया था। पुलिस ने 10 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद टीम ने संबंधित पुलिस पदाधिकारी से केस की प्रगति की जानकारी ली। थानेदार सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि जांच की जा रही है।
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