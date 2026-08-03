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Muzaffarpur News: महिला श्रद्धालु से छेड़खानी में अधेड़ धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर के पास महिला श्रद्धालु के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। आरोपित को पकड़कर उसकी पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आरोपित झपहां क्षेत्र का निवासी है और उसकी पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

Muzaffarpur News: महिला श्रद्धालु से छेड़खानी में अधेड़ धराया

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। गरीबनाथ मंदिर के पास सोमवार दोपहर महिला श्रद्धालु के साथ छेड़खानी के आरोप में एक अधेड़ को पकड़ा गया। उसकी पिटाई के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपित झपहां इलाके का रहने वाला है। नगर थाना पुलिस का कहना है कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है। साथ ही उसके नाम-पते का सत्यापन किया जा रहा है।

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