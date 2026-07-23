Muzaffarpur News: मौसम : आज कई इलाकों में हो सकती है बारिश
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को बारिश की संभावना जताई है। हालाँकि, तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। पिछली 24 घंटे में हल्की बारिश हुई है, और अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। बारिश हल्की से मध्यम दर्जे की हो सकती है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वसं। मौसम विज्ञान विभाग ने जिले में शुक्रवार को कई स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। हालांकि, इस दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन की संभावना से इंकार किया है। इस पूर्वानुमान से जिले में लगातार हो रही खंड बारिश के समाप्त होने के संकेत दिए हैं। पिछले 24 घंटे में तापमान में कोई खास परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया।पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि शुक्रवार को जिले के अधिकांश स्थानों पर बारिश की स्थिति बन रही है। यह बारिश हल्की से मध्यम दर्जे तक ही सीमित रह सकती है।
अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष अंतर आने की संभावना कम है।इस बीच पिछले 24 घंटे में जिले में कई जगहों पर रुक-रुक कर बारिश होती रही। करीब दो मिमी बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान बुधवार की ही तरह 32.5 डिग्री सेल्सियस पर बना रहा। न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। यह सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस नीचे 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान औसत नमी की मात्रा 85 प्रतिशत रही। पुरवा हवा भी 8 किमी प्रतिघंटे की गति से बही।
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