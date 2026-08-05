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Muzaffarpur News: प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पिटाई, वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक प्रेमी को प्रेमिका से मिलने पर बुरी तरह पीटा गया। वायरल वीडियो में कई लोग युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। यह घटना गायघाट थाना क्षेत्र की है। जन प्रतिनिधि के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ, लेकिन पिटाई की शिकायत अब तक थाने में नहीं की गई है।

Muzaffarpur News: प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पिटाई, वीडियो वायरल

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रसं। प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जिले के गायघाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टी ‘हिन्दुस्तान’ नहीं करता है।वायरल वीडियो में कई लोग एक युवक की जमकर पिटाई करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रेमी और प्रेमिका एक ही गांव के हैं और दो दिन पूर्व प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की गई। बाद में प्रेमी को पोल में बांध दिया गया।

जन प्रतिनिधि के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। इसको लेकर गायघाट थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। गायघाट पुलिस ने बताया कि मैठी इलाके का वीडियो बताया जा रहा है। किसी पक्ष ने मारपीट की शिकायत नहीं की है। आवेदन प्राप्त होता है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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