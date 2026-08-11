Muzaffarpur News: सिटी पार्क में मारपीट का वीडियो वायरल
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में रविवार को हुई एक हिंसक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में युवाओं का एक समूह आपस में लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य लोग घटना का वीडियो बना रहे हैं। इस घटना के बाद पार्क की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। शहर के सिटी पार्क में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो रविवार दोपहर हुई मारपीट का बताया जा रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में युवाओं का एक समूह एक-दूसरे से उलझता नजर आ रहा है, जबकि आसपास मौजूद अन्य लोग अपने मोबाइल फोन से पूरी घटना का वीडियो बनाते दिख रहे हैं। इस घटना के बाद से सिटी पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
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