Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: फेफड़ों को खराब कर रहा है वायरल, जांच में 50 गुना बढ़ी मिल रही संक्रमण रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में वायरल बुखार के कारण फेफड़ों में संक्रमण बढ़ रहा है। एसकेएमसीएच और मॉडल अस्पताल में मरीजों के डीडाइमर की जांच में संक्रमण की स्थिति चिंताजनक है। प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं जबकि दवा की दुकानों में एंटीबायोटिक और खांसी की दवा की बिक्री में वृद्धि हुई है।

Muzaffarpur News: फेफड़ों को खराब कर रहा है वायरल, जांच में 50 गुना बढ़ी मिल रही संक्रमण रिपोर्ट

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता वायरल बुखार लोगों के फेफड़ों को खराब कर रहा है। एसकेएमसीएच और मॉडल अस्पताल में भर्ती मरीजों की डीडाइमर जांच में यह खुलासा हुआ है। मरीजों में फेफड़ों का संक्रमण लगभग 50 गुना तक बढ़ा मिल रहा है। डीडाइमर 243 से नीचे रहना चाहिए, लेकिन संक्रमण के कारण यह 900 से एक हजार तक पहुंच जा रहा है। डीडाइमर जांच से मरीजों में फेफड़ों के संक्रमण का पता चलता है।

वायरल बुखार और फेफड़ों का संक्रमण

एसकेएमसीएच के उपाधीक्षक और मेडिसिन विभाग के डॉ सतीश कुमार सिंह ने बताया कि वायरल बुखार के कारण मरीजों के फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है। संक्रमण के कारण मरीजों की खांसी ठीक होने में हफ्ते भर से अधिक का समय लग रहा है। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी लैब और अस्पताल में भी लगतार फेफड़ों के संक्रमण वाले मरीज पहुंच रहे हैं। एसकेएमसीएच की मेडिसिन विभाग की डॉ नेहा का कहना है वायरल बुखार और फेफड़ों में संक्रमण के मरीज अस्पताल में बढ़े हैं।

कफ सिरप के साथ देनी पड़ रही हायर एंटीबायोटिक

डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे मरीजों पर कफ सिरप भी असर नहीं कर रहा है। कफ सिरप के साथ उन्हें हायर डोज की एंटीबायोटिक देनी पड़ रही है। डॉ. नेहा ने बताया कि कई मरीजों को भाप लेने की सलाह देनी पड़ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक वायरल से तेज बुखार और खांसी के साथ गले में संक्रमण के कारण आवाज भी बैठ जा रही है। इसके लिए अलग से दवा देनी पड़ रही है।

हर दिन अस्पतालों में पहुंच रहे 100 से अधिक मरीज

मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में हर दिन वायरल बुखार और फेफड़ों के संक्रमण की शिकायत लेकर 100 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। मॉडल अस्पताल की मेडिसिन ओपीडी में भी मरीजों की लंबी कतार लग रही है। उधर, दवा की दुकानों में एंटीबायोटिक और खांसी की दवा की ब्रिक्री लगभग 30 प्रतिशत तक बढ़ गयी है। इसके अलावा बुखार की दवा की बिक्री भी बढ़ी है।

मेडिकल कॉलेज में नहीं होती संक्रमण की जांच

एसकेएमसीएच में संक्रमण की जांच (डीडाइमर) नहीं होती है। मरीजों को जांच कराने के लिए निजी लैब में जाना पड़ता है। निजी लैब में डीडाइमर की जांच के लिए 1200 से 1500 रुपये देने पड़ते हैं। इससे गरीब मरीज परेशान हो रहे हैं। एसकेएमसीएच के अलावा मॉडल अस्पताल में भी डीडाइमर की जांच नहीं होती है।

प्रश्न और उत्तर

मुजफ्फरपुर में वायरल बुखार के मामलों की स्थिति क्या है?
मुजफ्फरपुर में वायरल बुखार के कारण फेफड़ों में संक्रमण बढ़ रहा है और मरीजों की संख्या हर दिन 100 से अधिक हो रही है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Viral Fever Muzaffarpur अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।