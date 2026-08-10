Muzaffarpur News: सिटी पार्क में रील बना रहे युवक का सिर फोड़ा, चार हिरासत में
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में रविवार को दो गुटों के बीच मारपीट हो गई। इस हमले में मो. आजाद घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आजाद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया कि हमला एक इंस्टाग्राम लाइव विवाद का नतीजा था।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। सिटी पार्क में रविवार की दोपहर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। रील्स बना रहे युवकों पर अचानक हुए हमले में मनियारी थाने के चैनपुर वाजिद के मो. आजाद का सिर फट गया। उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सिर में कई टांके लगे। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस चार युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। ये चारों जख्मी आजाद के साथी बताए जा रहे हैं।
हादसे का विवरण
मामले में घायल मो. आजाद ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को बताया कि वह अपने साथियों मो. तबरेज, मो. नजुबुद्दीन और सोनू कुमार संग सिटी पार्क में रील्स बनाने आया था। इसी दौरान गोबरसही के एक युवक ने अपने 20 से ज्यादा साथियों के साथ हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग जुटे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित आजाद के अनुसार, इस झड़प की जड़ 15 दिन पुराना इंस्टाग्राम लाइव विवाद है।
इंस्टाग्राम विवाद की पृष्ठभूमि
मुबारकपुर चकभीखी की एक लड़की इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी, जिसमें गोबरसही का युवक कमेंट बॉक्स में आकर गाली-गलौज कर रहा था। उसी लाइव में आजाद का साथी मो. नजुबुद्दीन भी जुड़ गया। आरोपी ने नजुबुद्दीन का नाम लिखकर भी गालियां देनी शुरू कर दीं। जब इसका लाइव में ही विरोध किया गया तो आरोपी ने मारपीट की धमकी दी थी। रविवार को जैसे ही आरोपियों को उनके सिटी पार्क में होने की भनक लगी, उन्होंने हमला कर दिया।
पुलिस जांच
इधर, नगर थाने के अपर थानेदार रविकांत दुबे ने बताया कि पीड़ित के आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें