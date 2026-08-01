Muzaffarpur News: मुशहरी थाने के गेट पर दो गुट भिड़े

Muzaffarpur News: मुशहरी थाने के गेट पर दो गुट भिड़े
Muzaffarpur News: मुशहरी में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में भिडंत हुई। पुलिस ने घटना के दौरान हस्तक्षेप किया, लेकिन गुटों ने उनकी बात नहीं मानी। इस झड़प में दोनों पक्षों के सदस्य घायल हो गए और बाद में थाने पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने संजय सिंह और शानू कुमार को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया।
Muzaffarpur News: मुशहरी, हिसं। थाने के गेट पर शनिवार को दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लात-घूंसे चले। पुलिसकर्मियों ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन दोनों गुट पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने मनिका विशुनपुर चांद निवासी संजय सिंह व शानू कुमार को हिरासत में ले लिया। दोनों के बीच जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। गांव में मारपीट के दौरान दोनों घायल हो गए थे। पीएचसी से उपचार के बाद दोनों शिकायत दर्ज कराने मुशहरी थाना पहुंचे थे। थानेदार सुबोध कुमार मेहता ने बताया कि दोनों को कुछ देर के लिए हिरासत में रखा गया, जिसके बाद में छोड़ दिया गया।
लेखक के बारे मेंPallav Kumar
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