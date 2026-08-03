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Muzaffarpur News: मकान खाली कराने के विवाद में बहन और बहनोई ने किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर क्षेत्र में मकान खाली कराने को लेकर एक महिला इशरत जहां और उनकी बेटी पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि इशरत की बहन और बहनोई ने चाकू और लोहे की रॉड से हमला किया। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है।

Muzaffarpur News: मकान खाली कराने के विवाद में बहन और बहनोई ने किया हमला

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर के काजीमोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सादपुरा इलाके में मकान खाली कराने को लेकर हुए विवाद में एक महिला और उसकी बेटी पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़िता इशरत जहां ने अपनी सगी बहन मोसर्रत जहां और बहनोई मो. साआदत हुसैन पर हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़िता ने सोमवार को काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।पुलिस को बताया है कि उनकी बहन मोसर्रत जहां अपने पति के साथ जबरन उनके घर में रह रही है। जब भी उनसे घर खाली करने को कहा जाता है, वे गाली-गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं।

28 जुलाई की दोपहर तीन बजे विरोध करने पर आरोपितों ने जान से मारने की नीयत से चाकू से वार कर दिया। बचाव के दौरान इशरत के दोनों हाथ कट गए। मां को बचाने आई बेटी को भी आरोपी ने पटककर लात-घूंसों से पीटा। आरोप है कि हमले के दौरान मोसर्रत जहां ने पीड़िता के गले से सोने की चेन छीन ली। वहीं, साआदत हुसैन ने लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया, जिससे इशरत जहां का सिर फट गया और वे गंभीर रूप से चोटिल हो गईं। ​आसपास के लोगों के बीच-बचाव के बाद दोनों की जान बच सकी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। इधर, काजी मोहम्मदपुर थानेदार चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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