Muzaffarpur News: बच्चों के विवाद में महिला की बेरहमी से पिटाई
By Ankit Kumarहिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: हथौड़ी थाना क्षेत्र के बेरई गांव में बच्चों के विवाद के बाद पड़ोसियों के बीच मारपीट हुई। लाठी-डंडों से एक महिला की पिटाई की गई, जिससे वह घायल हुई। महिला का इलाज स्थानीय सीएचसी में कराया गया। मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस जांच कर रही है।
Muzaffarpur News: हथौड़ी। थाना क्षेत्र के बेरई गांव में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद पड़ोसियों में मारपीट हो गई। इस दौरान एक महिला की लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर घायल उसे घायल कर दिया गया। उसका इलाज बोचहां सीएचसी में कराया गया। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। मामले में उपेंद्र राय की पत्नी सुनीता देवी (35) ने मंगलवार को थाने में शिकायत की। उसने पुलिस को बताया कि बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस बीच वह अपने बच्चे को बुलाने पड़ोसी के घर गई। इस पर वहां मौजूद लोगों ने उसपर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
इसमें उसका होंठ फट गया और एक दांत भी टूट गया। घटना के वक्त उसके पति धान रोपने के लिए खेत गए हुए थे। मामले को लेकर थानेदार सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि छानबीन की जा रही है।
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