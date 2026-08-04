Muzaffarpur News: बच्चों के विवाद में महिला की बेरहमी से पिटाई

Muzaffarpur News: हथौड़ी। थाना क्षेत्र के बेरई गांव में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद पड़ोसियों में मारपीट हो गई। इस दौरान एक महिला की लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर घायल उसे घायल कर दिया गया। उसका इलाज बोचहां सीएचसी में कराया गया। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। मामले में उपेंद्र राय की पत्नी सुनीता देवी (35) ने मंगलवार को थाने में शिकायत की। उसने पुलिस को बताया कि बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस बीच वह अपने बच्चे को बुलाने पड़ोसी के घर गई। इस पर वहां मौजूद लोगों ने उसपर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।