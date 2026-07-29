Muzaffarpur News: राजेपुर पुलिस पर हमले में दो गिरफ्तार, प्रमुख के देवर की तलाश में छापा

Muzaffarpur News: साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह को जमानत मिलने पर उनके समर्थकों के जश्न में हिंसक झड़प हुई। राजेपुर ओपी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी राजेश कुमार सिंह की तलाश जारी है। पुलिस ने मामले में छह नामजद और दस अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह को जमानत मिलने पर जश्न मना रहे समर्थकों से पुलिस की झड़प मामले में राजेपुर ओपी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मोतीपुर प्रखंड प्रमुख मालती कुमारी के देवर राजेश कुमार सिंह की तलाश में उसके घर को घेरकर पुलिस टीम ने सोमवार देर रात सघन छापेमारी की।

पुलिस की कार्रवाई राजेपुर ओपी पुलिस की सोमवार की रात गश्त पर थी। फुलवरिया चौक पर साहेबगंज विधायक को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने की खुशी में समर्थक जश्न मना रहे थे। तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। गश्ती पुलिस ने देर रात हुल्लड़बाजी नहीं करने और शांति बनाए रखने की नसीहत दी। इसी बात को लेकर विधायक समर्थक उग्र हो गए और पुलिस से भिड़ गए। साहेबगंज एसडीपीओ अभिजीत कौर ने बताया कि हमलावरों ने पुलिस टीम पर बम फेंका। एक महिला पुलिसकर्मी से मारपीट और छेड़खानी की गई। दबंग हमलावरों ने एक पुलिस कर्मी की गर्दन में गमछा बांधकर घसीटा और हथियार छीनने का प्रयास किया।

एफआईआर दर्ज छह नामजद और 10 अज्ञात पर एफआईआर:

मामले में महिला एसआई आरती कुमारी के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। एसडीपीओ ने बताया कि मामले में 6 नामजद और 10 अज्ञात पर प्राथमिकी की गई है। इसमें मोतीपुर प्रखंड प्रमुख के देवर राजेश कुमार सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनपर हमले का नेतृत्व करने का आरोप है। इसके अलावा विवेक सिह, खंत्री महानंद निवासी वीरेंद्र सिंह, सोनू सिह, राजकिशोर पंडित और विनोद कुमार नामजद किए गए हैं। पुलिस ने फुलवरिया गांव में छापेमारी कर सोनू कुमार और राज किशोर पंडित को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मंगलवार को एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस फुलवरिया चौक पर लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है, ताकि हमलावरों का वीडियो फुटेज का साक्ष्य एकत्रित किया जा सके।

मुख्य आरोपी की तलाश मोतीपुर प्रमुख के घर पर छापेमारी :

मुख्य आरोपी राजेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी के लिए देर रात प्रखंड प्रमुख के घर समेत संभावित ठिकानों पर सघन छापेमारी की गई। लेकिन, वह पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गया। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। एसडीपीओ ने कहा कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फुलवरिया में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है。