Muzaffarpur News: एथेनॉल प्लांट के पानी से परेशान ग्रामीण पलायन के मूड में
Muzaffarpur News: मोतीपुर के ग्रामीण एथेनॉल प्लांट से निकलने वाले दूषित पानी और हवा के कारण पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है, जिससे उनका रहना मुश्किल हो गया है। कमिश्नर ने समस्या का स्थाई समाधान प्लांट की जिम्मेदारी बताई है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
Muzaffarpur News: मोतीपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। बरुराज थाने के औद्योगिक क्षेत्र स्थित मुरारपुर में एथेनॉल प्लांट से निकल रहे दूषित पानी से परेशान ग्रामीण पलायन की तैयारी में हैं। शनिवार को दूसरे दिन भी पानी का बहाव जारी रहा। लोगों के दरवाजे तक पानी पहुंच गया है। लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। सीओ तरुण कुमार ने बताया कि पुलिया में मिट्टी डलवाई गई है। समस्या के स्थाई समाधान की जिम्मेवारी एथेनॉल प्लांट की है। ग्रामीणों की समस्या से जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। हरनाही के अशर्फी राम, शंभू राम, ओली अहमद, दिनेश राम, जमशेद अंसारी, मुन्ना अंसारी, कैलाश राम, खलील अहमद आदि ग्रामीणों ने बताया कि प्लांट से निकलने वाले धुएं से सांस लेने में कठिनाई हो रही है।
आंखों और त्वचा में जलन होती है। हवा में मौजूद कण और रसायनों से आंखों में चुभन, लालिमा और त्वचा पर एलर्जी की समस्या हो रही है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा और दूषित भू-जल के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। पानी की बदबू से जनजीवन प्रभावित हो गया है। खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से पलायन की मजबूरी है।ग्रामीणों ने शुक्रवार को हरनाही गांव के समीप सड़क जाम कर दिया था। सीओ तरुण कुमार के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम हटाया था। 36 घंटे बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया में थोड़ी मिट्टी डाल खानापूर्ति की गई। खेती योग्य भूमि में प्लांट का पानी जाने से किसान चिंतित हैं।
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